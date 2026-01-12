Begin januari 2026 bereikten de Amerikaanse XRP ETF’s een all-time high in weekvolume, volgens marktdata van SoSoValue. Het verhandelde volume kwam in één week tijd boven de $219 miljoen uit. Dit betekent dat er structureel meer koopdruk via ETF’s ontstaat, los van directe spotvraag op crypto exchanges. Dit vergroot de kans op een supply squeeze op exchanges. Kan de XRP koers hierdoor later deze maand verder oplopen?

Hoe een XRP ETF een supply squeeze kan veroorzaken

Een XRP ETF koopt zelf geen XRP tokens op een exchange zoals retailinvesteerders dat doen. De marktpartijen achter zo’n ETF, zoals authorized participants en liquiditeitsproviders, moeten echter wél XRP inkopen om nieuwe ETF aandelen volledig te dekken. Deze aankopen verlopen via OTC-desks, maar eindigen uiteindelijk bij exchanges wanneer extra liquiditeit nodig is.

Wanneer het ETF koopvolume toeneemt, stijgt de structurele vraag naar XRP. Als het beschikbare aanbod op exchanges tegelijkertijd afneemt, ontstaat er een supply squeeze: er zijn relatief weinig tokens beschikbaar terwijl de vraag blijft toenemen. In zo’n situatie moeten kopers steeds hogere prijzen accepteren om orders gevuld te krijgen, wat directe opwaartse druk op de koers zet.

Forget the 2% $XRP dip 🚨 $29.9M just poured into $XRP ETFs in 7 days. Only 0.78% of XRP supply is locked and it’s already $1.6B AUM. Price is drifting, but flows are climbing The longer it’s boring, the bigger it breaks pic.twitter.com/Sll4pDgjpv — X Finance Bull (@Xfinancebull) January 11, 2026

Dit mechanisme is eerder zichtbaar geweest bij andere spot ETF’s. Het effect wordt versterkt wanneer bestaande XRP holders hun tokens blijven vasthouden en minder XRP naar exchanges verplaatsen, waardoor de vrij verhandelbare voorraad verder krimpt.

XRP koers onder invloed van de ETF vraag

De XRP koers is hierdoor steeds gevoeliger voor de ETF instroom. Vooral als de instroom meerdere weken aanhoudt, kan dit tot een hogere prijsdruk leiden, zonder dat er sprake is van hype onder retail investeerders.

Dit scenario speelt zich vooral af onder stabiele tot licht positieve marktomstandigheden. In zo’n omgeving vormen XRP ETF aankopen een constante vraaglaag onder de markt. Daardoor verschuift de focus van kortetermijnvolatiliteit naar een fundamentele vraag: hoe ver kan XRP stijgen als de structurele vraag blijft toenemen?

💥BREAKING: #XRP SPOT ETF NET INFLOWS LAST WEEK WERE ONLY $38M — DOWN 84% FROM THE NOV PEAK NEAR $244M. pic.twitter.com/7k6PVcacR0 — The Crypto Bull (@TheCryptoBull11) January 12, 2026

Volgens marktdata neemt het XRP aanbod op grote exchanges al geleidelijk af. Dit wijst erop dat de verkoopdruk beperkt blijft terwijl er nieuwe vraag via ETF’s wordt toegevoegd.

Wat gaat XRP doen richting eind januari

Als de ETF volumes hoog blijven en exchanges moeite krijgen om voldoende tokens beschikbaar te houden, kan de XRP koers hiervan profiteren. Dit is geen kortstondige pump, maar een mechanisch effect van vraag en aanbod.

De kans hierop neemt toe zolang de XRP ETF instroom groter blijft dan dagelijkse verkoopdruk. Dit maakt de komende weken vooral afhankelijk van de ETF activiteit en on-chain XRP aanbod verschuivingen, niet van technische candles of sentiment.

