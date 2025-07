Ripple krijgt een nieuwe institutionele boost. Wellgistics Health Inc. (een farmaceutisch technologiebedrijf met een netwerk van ruim 6.000 apotheken) heeft in een officiële SEC S-1 filing aangekondigd dat het XRP zal adopteren als strategische reserve en betalingsmiddel. Deze beslissing is belangrijk in de zakelijke adoptie van crypto en versterkt het utility narratief van XRP. Hoeveel invloed zal dit hebben op de Ripple verwachting?

Volgens de prospectus wil Wellgistics XRP niet enkel gebruiken als reserve activa, maar ook integreren in zijn dagelijkse betalingsinfrastructuur. Het doel is meer financiële flexibiliteit, realtime transacties en lagere kosten. Deze sector staat namelijk bekend om lange betaaltermijnen en hoge verwerkingskosten. Het bedrijf stelt dat XRP zal worden gekocht met overtollige kasstromen, en eventueel via equity of schuldemissies met het oog op verdere accumulatie.

