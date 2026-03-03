Ripple nieuws: Hidden Road live in NSCC directory

Op 2 maart 2026 is Hidden Road Partners, nu bekend als Ripple Prime, officieel toegevoegd aan de NSCC directory van de DTCC. De NSCC is een onderdeel van de Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), het belangrijkste afwikkelingsplatform van de Amerikaanse financiële markt. De DTCC verwerkt jaarlijks biljoenen dollars aan transacties.

The integration of #Ripple and Hidden Road continues to scale. The latest DTCC notice shows Hidden Road ($HRFI) officially going live on the NSCC directory March 2, 2026. Ripple Prime's role in bridging TradFi and DeFi will likely move post-trade volume to the XRPL pic.twitter.com/H9qwav3fLO — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) March 2, 2026

Door deze opname kan Ripple Prime nu direct deelnemen aan zogenoemde post-trade processen. Dat zijn alle stappen die plaatsvinden nadat een transactie is afgesloten, zoals clearing en settlement. Ripple werd hiermee het eerste cryptobedrijf met een eigen prime broker die toegang heeft tot dit systeem. Beleggers die hun XRP veilig willen bewaren kunnen terecht bij een betrouwbare crypto wallet.

Wat betekent dit voor de XRP Ledger?

Ripple kocht Hidden Road in april 2025 voor 1,25 miljard dollar. Op dat moment verwerkte Hidden Road jaarlijks zo’n 3 biljoen dollar voor meer dan 300 institutionele klanten. Bij de overname gaf Ripple aan dat het de post-trade activiteiten wil verplaatsen naar de XRP Ledger (XRPL).

De opname in de NSCC directory maakt dit concreet. Institutionele partijen kunnen nu via Ripple Prime afwikkelen, met de XRPL als onderliggende technologie. David Schwartz, voormalig CTO van Ripple, reageerde op X op het nieuws en noemde het belangrijk voor de toekomst.

Belangrijk om te weten:

NSCC lidmaatschap betekent niet dat de NSCC zelf de XRPL gebruikt

Ripple Prime heeft nu wel de operationele positie om transacties via de XRPL te laten verlopen

De stablecoin RLUSD speelt hierin ook een rol, met een marktkapitalisatie van meer dan 1,5 miljard dollar

Wie wil inspelen op welke crypto gaat stijgen doet er goed aan deze ontwikkelingen te volgen.

Wat kunnen XRP whales en beleggers verwachten?

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

De XRP koers staat op dit moment rond de $1,35. Dat is een daling van ruim 60% sinds de piek van $3,65 in juli 2025. Op de korte termijn zal de koers waarschijnlijk gestuurd worden door sentiment rondom dit Ripple nieuws. Op de langere termijn kan de impact groter worden als Ripple Prime daadwerkelijk grote volumes via de XRPL gaat afwikkelen.

De XRP ETF markt toont ook groei. In februari 2026 was er meer dan 58 miljoen dollar aan instroom, fors meer dan de 15,5 miljoen in januari. Dit laat zien dat institutionele interesse in XRP groeit, ondanks de dalende koers. XRP whales houden de markt scherp in de gaten.

Voor wie actief wil handelen bieden crypto exchanges een goede plek om posities in te nemen. De komende weken worden bepalend. Als Ripple Prime daadwerkelijk grote institutionele volumes naar de XRPL verplaatst, kan dat een structurele verschuiving betekenen voor de XRP koers. Tegelijkertijd blijft de bredere markt onzeker door geopolitieke spanningen en een dalende trend. Beleggers doen er verstandig aan beide kanten van het verhaal mee te nemen.