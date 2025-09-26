Ripple waarschuwt dat crypto zich op een cruciaal regulatiemoment bevindt, met XRP als voorloper in dit debat. Terwijl Washington haast maakt met nieuwe wetgeving, benadrukt Ripple’s Chief Legal Officer Stuart Alderoty dat de sector geen ‘Dodd-Frank 2.0’ nodig heeft. Volgens hem moet regelgeving proactief zijn: duidelijk, beschermend voor consumenten én stimulerend voor innovatie. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Crypto op cruciaal regulatie moment

De cryptosector heeft geen behoefte aan wetgeving zoals de Dodd-Frank Act, zegt Ripple’s Chief Legal Officer Stuart Alderoty, terwijl wetgevers in Washington haast maken met het opstellen van regels voor de sector.

“Dodd-Frank was een reactie op een crisis,” zei Alderoty donderdag tijdens een conferentie van het Psaros Center for Financial Markets and Policy aan de Georgetown University. Hij benadrukte dat crypto­wetgeving juist ‘proactief’ moet zijn.

De Dodd-Frank Act is een federale wet die in 2010 werd aangenomen als reactie op de financiële crisis van 2008. De wet versterkte het toezicht en de regulering van de financiële sector, onder andere door de oprichting van het Consumer Financial Protection Bureau en de Financial Stability Oversight Council, met als doel risico’s te beperken en consumenten te beschermen.

In Washington wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving die de cryptomarkt breed zou reguleren. Het Huis van Afgevaardigden nam deze zomer een wetsvoorstel aan dat bepaalt hoe de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) crypto zullen reguleren.

Daarnaast verplicht het voorstel cryptobedrijven om financiële informatie voor retail­klanten openbaar te maken en bedrijfs- en klanttegoeden gescheiden te houden. Een versie van de Senaatscommissie voor Bankzaken bevat andere elementen, waaronder de term ‘ancillary assets’ om duidelijk te maken welke digitale activa geen effecten zijn. Beide kamers moeten uiteindelijk overeenstemming bereiken over één tekst, waarna de president zijn handtekening moet zetten om de wet officieel te maken.

De voorzitter van de Senaatscommissie voor Bankzaken, Tim Scott, zei eerder dat hij deze maand nog een akkoord wilde bereiken, maar door de dreigende ‘government shutdown’ lijkt dit te worden uitgesteld. Ook de Senaatscommissie voor Landbouw moet stemmen over een wetsvoorstel voor de marktstructuur van crypto.

Wat betekent dit voor de toekomst van digitale assets en regelgeving?

De komende periode wordt bepalend: het Witte Huis rekent erop dat een crypto-marktstructuurwet nog dit jaar door het Congres komt. Tegelijkertijd heeft de SEC zijn goedkeuringsprocedure voor crypto-ETF’s sterk versoepeld: aanvragen die voorheen tot 270 dagen in beslag namen, moeten binnenkort binnen zo’n 75 dagen afgehandeld kunnen worden. Deze combinatie van wetgevende ambitie en toezichthouder­sverschuiving tekent een verschuiving van laissez-faire naar gereguleerde acceptatie.

Voor digitale activa betekent dit dat duidelijkheid snel kan groeien: cryptobedrijven krijgen meer zekerheid over welk agentschap toezicht houdt (SEC of CFTC), welke tokens als effecten tellen en welke als ‘ancillary assets’. Maar de uitdaging blijft: hoe voorkom je dat te strenge regels innovatie verstikken?

Als wetgevers en toezichthouders erin slagen het evenwicht te vinden tussen bescherming en groei, kan crypto transformeren van wild west naar gereguleerd onderdeel van het financiële systeem, met acceptatie door grote investeerders en integratie in banken en beleggingsproducten. Lukt dat niet, dan blijft juridische onzekerheid de industriële adoptie belemmeren.

Kortom, XRP en de bredere cryptomarkt moeten afwachten of er in de VS een duidelijke en evenwichtige wetgevingsregeling tot stand komt. Als dat gebeurt, kan de sector maximaal profiteren.

