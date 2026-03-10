Ripple nieuws: DTCC opent de deur voor XRP

De Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) heeft Ripple Prime op 2 maart 2026 officieel toegevoegd aan het NSCC overzicht voor marktdeelnemers. De DTCC is het fundament van de Amerikaanse effectenmarkt en verwerkt jaarlijks meer dan $2,5 biljard aan transacties in aandelen, obligaties en derivaten.

Concreet betekent dit dat Ripple Prime nu handelsvolumes van grote financiële instellingen kan afwikkelen via het XRP Ledger. Ripple kocht Hidden Road in april 2025 voor $1,25 miljard en hernoemde het bedrijf naar Ripple Prime. Voor de overname verwerkte Hidden Road al $3 biljoen per jaar voor meer dan 300 institutionele klanten. Ripple CTO David Schwartz noemde de integratie “belangrijk” voor de toekomst van XRPL.

Waarom stijgt Ripple niet harder na dit nieuws?

Ondanks dit Ripple nieuws noteert de XRP koers op 10 maart 2026 rond $1,37. Dat is ver onder de piek van $3,65 uit juli 2025. De markt lijkt de impact van de DTCC integratie nog niet volledig in te prijzen. Daar zijn een paar redenen voor:

De integratie is technische infrastructuur, geen directe koersstijging

Het Iran conflict drukt op alle risicovolle beleggingen

De XRP rally moet komen van daadwerkelijk gebruik, niet alleen aankondigingen

Toch zien analisten de DTCC koppeling als een structurele verschuiving. Ripple bouwt nu mee aan de basis van Wall Street in plaats van ernaast. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen door dit soort ontwikkelingen, doet er goed aan de institutionele adoptie te volgen.

XLS-66: het lending protocol dat XRP extra nut geeft

Naast de DTCC integratie werkt Ripple aan het XLS-66 lending protocol. Dit maakt het mogelijk om direct op het XRP Ledger te lenen en uit te lenen. Denk aan vastetermijnleningen van 30 tot 180 dagen, gericht op professionele partijen. Ripple stablecoin RLUSD kan daarbij dienen als onderpand.

Het protocol ging op 28 januari 2026 in stemming bij de 34 XRPL validators. Voor activering is 80% goedkeuring nodig gedurende twee weken. Op dit moment staat de consensus op 17%, dus goedkeuring is nog niet zeker. Als XLS-66 actief wordt, verandert XRP van een betaaltoken naar een volwaardig financieel instrument met mogelijkheden voor rendement.

Wat gaat Ripple doen en wat betekent dit voor de XRP koers?

Het gecombineerde effect van de DTCC integratie en XLS-66 kan groot zijn. De DTCC biedt toegang tot het hart van de Amerikaanse financiële markt. XLS-66 voegt daar een DeFi laag aan toe die institutioneel kapitaal kan aantrekken. Analisten noemen koersdoelen van $2,80 tot $5,00 voor eind 2026, mits het lending protocol wordt goedgekeurd en de crypto verwachting positief blijft.

Toch zijn er risico’s. Een XRP ETF is nog niet goedgekeurd, geopolitieke onrust kan de markt drukken en de goedkeuring van XLS-66 is onzeker. Handel daarom altijd via een betrouwbare crypto exchange en doe eigen onderzoek.

Let op: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert.