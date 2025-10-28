De XRP koers blijft stijgen nu on-chain data een opvallende verschuiving tonen in het gedrag van grote investeerders. Sinds begin oktober zijn de exchange reserves met 3,36% gedaald, wat historisch gezien een bullish signaal is dat vaak voorafgaat aan grote opwaartse bewegingen. De koers noteert momenteel rond $2,65, terwijl traders zich positioneren voor een mogelijke breakout richting $3 of hoger. Kunnen XRP whales de koers nog verder opdrijven?

Whales halen massaal XRP van exchanges

De daling van de exchange reserves wijst erop dat whales hun XRP van handelsplatforms halen om in cold wallets te bewaren. Dat duidt op accumulatie in plaats van verkoopdruk. On-chain analisten merken op dat dit patroon lijkt op eerdere fasen die vooraf gaan aan sterke rally’s. Bijvoorbeeld in het voorjaar van 2021 toen XRP in enkele weken tijd met 180% steeg.

De toename in on-chain activiteit bevestigt dit sentiment. Het handelsvolume steeg met 26% boven het wekelijkse gemiddelde, terwijl meer dan 101 miljoen XRP werd gewisseld tijdens de laatste sessie. Ondanks een korte dip naar $2,63 bleef de koers boven de cruciale supportzone van $2,60.

Volgens marktdata consolideert XRP momenteel binnen een smalle bandbreedte tussen $2,57 en $2,70, maar de onderliggende koopdruk blijft toenemen.

Consolidatie voor een breakout

De technische structuur wijst op een coiling phase, een periode van krappe koersschommelingen die vaak voorafgaan aan een sterke breakout. De Relative Strength Index (RSI) beweegt rond neutrale niveaus, terwijl de MACD voorzichtig richting positief momentum draait.

Belangrijke niveaus om te volgen zijn de weerstand rond $2,75 en de psychologische grens van $3. Een overtuigende breakout boven die laatste zone kan een nieuwe crypto bull run voor XRP inluiden, zeker als de huidige accumulatietrend aanhoudt.

Analisten benadrukken dat de huidige marktstructuur sterk lijkt op de rally van juli 2023. Toen klom XRP binnen drie weken van $0,90 naar $1,60 na een vergelijkbare supply afname op exchanges.

Fundamenten versterken bullish scenario

Naast technische signalen spelen ook de fundamenten een belangrijke rol. Ripple’s groeiende gebruik bij internationale betalingen en de vooruitgang van RippleNet zorgen voor een blijvende vraag naar XRP als brugvaluta. Institutionele adoptie, vooral in Azië en het Midden-Oosten, ondersteunt de langetermijntrend.

Introducing Ripple Prime: We’re pleased to share that our acquisition of Hidden Road is officially complete, making Ripple the first crypto company to own and operate a global, multi-asset prime broker – bringing the promise of digital assets to institutional customers at scale.… — Ripple (@Ripple) October 24, 2025

De combinatie van stijgende volumes, afnemende liquiditeit op exchanges en toenemende whale accumulatie creëert een situatie waarin een beperkt aanbod een koersstijging kan veroorzaken.

Crypto analisten stellen dat de markt precies het gedrag vertoont dat we zagen voor de bull run in 2021. XRP whales stapelen, retail traders wachten nog. Zodra de breakout boven $2,78 komt, zal de markt in een stroomversnelling terechtkomen.

Wat gaat Ripple doen?

Als de XRP koers boven $2,78 uitbreekt, ligt de volgende target op $3. Een sluiting boven dat niveau zou de deur kunnen openen naar het hoogste punt sinds 2021.

Voorlopig lijkt de daling van 3,36% in exchange reserves de stille voorbode van iets groters. Met stijgend volume, toenemende whale activiteit en een sterk technisch profiel kan de komende weken het startschot geven voor de volgende grote Ripple rally.

