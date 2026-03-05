Het Ripple nieuws van deze week draait om beveiliging. Na een kritieke kwetsbaarheid in de zogeheten Batch amendment van het XRP Ledger, kondigde RippleX op 4 maart aan dat het team kunstmatige intelligentie integreert in het volledige ontwikkelproces.

Het lek werd op 19 februari 2026 ontdekt door beveiligingsonderzoeker Pranamya Keshkamat en AI tool Apex van Cantina. Zonder ingrijpen had de bug aanvallers in staat kunnen stellen om fondsen te stelen zonder privesleutels.

Wat gaat Ripple doen met AI beveiliging?

Volgens J. Ayo Akinyele, hoofd engineering bij RippleX, worden AI tools nu structureel ingezet binnen de XRP Ledger. Concreet betekent dit:

AI systemen controleren code wijzigingen en scannen op ongebruikelijke patronen

Een fuzzing systeem simuleert duizenden aanvalsscenario’s om zwakke plekken te vinden

Alle upgrades doorlopen meerdere onafhankelijke audits in samenwerking met de XRPL Foundation

Akinyele benadrukt dat AI de ervaren C++ ontwikkelaars niet vervangt, maar aanvult. De combinatie van menselijke expertise en geautomatiseerde detectie moet blinde vlekken verkleinen. Voor wie meer wil weten over de XRP verwachting is dit een belangrijke ontwikkeling.

Crypto AI als sleutel voor institutionele adoptie

De timing van deze aankondiging is geen toeval. Banken en financiele instellingen eisen de hoogste beveiligingsstandaarden voordat ze blockchain technologie omarmen. Deutsche Bank maakte in februari 2026 bekend dat het Ripple technologie inzet voor grensoverschrijdende betalingen en digitale bewaring van activa. Meer dan 300 banken zitten op RippleNet.

Voor institutionele partijen is crypto AI beveiliging een voorwaarde, geen luxe. Het feit dat een AI tool de kwetsbaarheid ontdekte voordat deze het mainnet bereikte, bewijst dat proactieve beveiliging werkt. Dit versterkt het vertrouwen in het XRP Ledger als infrastructuurlaag voor de financiele sector. Overweeg je een positie in te nemen? Bekijk dan de beste crypto exchanges om veilig te handelen.

Wat betekent dit voor de XRP koers en Ripple’s toekomst?

De XRP koers handelt op 4 maart rond $1,43 na een herstel vanaf het dieptepunt van $1,15 in februari. Ondanks de positieve ontwikkelingen rond beveiliging en institutionele adoptie, blijft de koers gevoelig voor de bredere markt. Bitcoin moet boven de $60.000 blijven om altcoins ruimte te geven.

Toch zijn de vooruitzichten constructief. XRP spot ETF’s trokken sinds de lancering in november 2025 meer dan $1 miljard aan instroom aan. Ripple breidt zijn betalingsinfrastructuur uit naar meer dan 60 markten. En de RLUSD stablecoin passeerde al $1,56 miljard aan marktwaarde. Voor beleggers die zoeken naar welke crypto gaat stijgen is XRP een naam die op de radar hoort te staan.

De beveiligingsupgrade met AI is geen marketingverhaal maar een concreet antwoord op een reeel risico. Als Ripple dit niveau van beveiliging vasthoudt, kan het de standaard zetten voor de hele blockchain industrie.