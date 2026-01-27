Ripple sluit een deal met Jeel, de innovatietak van Riyad Bank. Die bank beheert zo’n $130 miljard aan vermogen. Het nieuws komt uit de koker van Ripple zelf en zet meteen druk op de XRP koers. Kan deze partnership XRP richting de $3 duwen deze week? In deze XRP verwachting kijken we naar wat dit betekent voor adoptie, techniek en marktsentiment.

XRP koers reageert op partnership met Riyad Bank

Het partnership werd bekendgemaakt door Reece Merrick van Ripple. Ripple gaat samen met Jeel onderzoeken hoe blockchain kan worden ingezet voor grensoverschrijdende betalingen, digitale bewaring van assets en tokenization. Dat gebeurt binnen een gereguleerde sandbox. Geen wilde proef, maar testen onder toezicht.

More big news from the Middle East! @Ripple is partnering with @Jeelmovement, the innovation arm of @RiyadBank, to advance Saudi Arabia’s financial future through blockchain innovation 🇸🇦 The Kingdom’s visionary leadership has established Saudi Arabia as a forward-thinking… pic.twitter.com/KhQ7giluhE — Reece Merrick (@reece_merrick) January 26, 2026

Dat maakt deze samenwerking anders dan veel eerdere aankondigingen. Riyad Bank is geen kleine speler. Met $130 miljard aan assets hoort het bij de grootste banken in het Midden-Oosten. Als zo’n partij serieus kijkt naar blockchain oplossingen, dan gaat het niet om hype. Dan gaat het om infrastructuur.

De markt ziet dat ook. De XRP koers veerde kort op na het nieuws, maar echte euforie bleef uit. Dat is logisch. Beleggers wachten op concrete stappen. Een use case die live gaat. Een corridor die echt wordt gebruikt. Tot die tijd blijft het vooral een sterk signaal voor de toekomst. Dit nieuws komt tegelijk met de verwachting dat de XRP Ledger 1,8 miljoen transacties per dag verwerkt in 2027.

XRP verwachting op basis van adoptie en instituties

Voor de XRP verwachting op middellange termijn is dit nieuws duidelijk positief. Banken stappen niet zomaar in dit soort trajecten. Ze willen lagere kosten, snellere afwikkeling en minder risico. Precies daar probeert Ripple zich al jaren te positioneren.

Wat hier zwaar weegt, is de institutionele validatie. Als Riyad Bank technologie van Ripple test en mogelijk uitrolt, dan kijken andere banken mee. Zeker in regio’s waar internationale betalingen groot zijn. Dat vergroot de kans dat XRP en zijn Ledger breder worden ingezet.

Het antwoord op de vraag wat Ripple gaat doen is zich dieper nestelen in het bankwezen, maar dan op een manier die past binnen regels en toezicht. Dat is geen sprint, maar een route die steeds serieuzer wordt genomen.

Technische analyse XRP koers

Op de 4 uursgrafiek van XRP zie je dat de koers nog niet vrij is. Na de sterke stijging begin januari volgde een stevige correctie. De koers beweegt nu rond $1,90. Net onder meerdere EMA’s, die samen een lastig gebied vormen. Zolang XRP daaronder blijft, is het momentum zwak.

Boven de huidige koers ligt een duidelijke weerstandszone rond $2,10 tot $2,20. Dat niveau is meerdere keren afgewezen. Daarboven ligt nog een zwaarder gebied rond $2,40 tot $2,45. Dat was eerder een top en fungeert nu als plafond.

Voor een snelle move richting $3 moet de XRP koers eerst overtuigend door deze zones breken. Dat vraagt om volume. Zonder sterke koopdruk blijft $3 vooral een psychologisch doel op papier. Ondanks dat ziet de XRP verwachting voor de lange termijn er positief uit.

XRP ETF instroom geeft steun, maar geen versnelling

De XRP ETF netflow grafiek laat zien dat institutionele interesse er nog steeds is. Het totaal beheerd vermogen ligt rond $1,36 miljard. Dagelijks zie je wisselende instroom, met recente positieve dagen, maar ook momenten van uitstroom.

Dat beeld past bij een markt die twijfelt. Partijen bouwen posities op, maar nemen ook winst. Voor een echte versnelling richting $3 is een nieuwe golf instroom nodig. Liefst tegelijk met positief nieuws, zoals concrete stappen uit Saoedi Arabië. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Hoeveel kan Ripple waard worden op korte termijn

De samenwerking met Riyad Bank legt een sterke basis. Dat staat vast. Voor de lange termijn is dit het soort nieuws dat adoptie voedt. Maar wie kijkt naar deze week, moet realistisch blijven. Zonder technische uitbraak en zonder extra katalysator blijft $3 een lastig doel.

De vraag hoeveel Ripple waard kan worden, hangt nu af van tempo. Komt er snel vervolgend nieuws, dan kan de markt opschakelen. Blijft het stil, dan ligt consolidatie tussen $1,80 en $2,20 meer voor de hand.

