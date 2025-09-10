De SEC heeft opnieuw beslissingen over meerdere crypto ETFs uitgesteld, waaronder aanvragen van Grayscale en Bitwise. De nieuwe deadline voor Dogecoin en Hedera ETF-beslissingen is gesteld op 12 november, wat aantoont dat de regulatoire onzekerheid in de crypto markt aanhoudt.

Crypto experts adviseren geduld bij ETF vertragingen

SevenX InnoLab, een bekende crypto expert, waarschuwt investeerders om kalm te blijven, ondanks de aanhoudende vertragingen van ETF-beslissingen. Het advies luidt om investeringsstrategieën niet te laten schudden door deze uitstellen en vast te houden aan crypto assets.

SEC delays rulings on Bitwise, Grayscale ETFs till November. Stay calm and don't let these postponements shake your investment strategy. Hold onto your assets, patience is key in crypto. 🚀 #CryptoETF #HoldOn #PatiencePays #CryptoInvesting #SEC — SevenX InnoLab (@SevenXtrem68) September 9, 2025

Deze houding weerspiegelt het bredere sentiment in de crypto gemeenschap dat geduld essentieel is bij het navigeren door regulatoire processen. Dit is precies waar de meeste investeerders de fout in gaan, kopen wanneer er enkel goed nieuws is, en verkopen wanneer er “slecht” nieuws is. De grootste crypto winsten worden gemaakt door investeerders met “diamond hands”, een bekende term in crypto.

Details over Dogecoin en Hedera ETF uitstellen

Crypto analist CoinPhoton heeft uitgebreide details gedeeld over de specifieke ETF aanvragen die zijn uitgesteld. De SEC heeft beslissingen over de Bitwise Dogecoin ETF en Grayscale’s Hedera ETF onder review gehouden tot 12 november.

U.S. SEC Delays Decision on Dogecoin and Hedera ETFs Until Mid-November The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has postponed decisions on the Bitwise Dogecoin ETF and Grayscale’s Hedera ETF, keeping both applications under review until November 12. The NYSE Arca… — CoinPhoton (@coinphoton) September 9, 2025

De NYSE Arca Dogecoin ETF aanvraag werd oorspronkelijk ingediend in maart 2025, wat de lange doorlooptijd van het regulatoire proces illustreert. Dit Dogecoin nieuws toont aan hoe meme coins ook institutionele interesse trekken, ondanks dat het ETF is uitgesteld is dit wel een teken dat het serieus wordt genomen door de SEC.

Grayscale’s plannen voor meer ETF conversies

Grayscale streeft ernaar om hun Litecoin en Bitcoin Cash trusts om te zetten naar ETFs voor nationale exchange listings. Dit zou dagelijkse creatie en redemptie van aandelen mogelijk maken, waardoor prijzen dichter bij de net asset value komen en OTC trading gaps verkleinen.

In 2024 converteerde Grayscale succesvol de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) naar de eerste Amerikaanse spot Bitcoin ETF. Nu willen ze hetzelfde model toepassen op BCH en LTC, wat de crypto koers van deze altcoins kan beïnvloeden.

Massale achterstand van 92 crypto ETF aanvragen

De SEC kampt met een enorme achterstand van crypto ETF aanvragen. Per 29 augustus 2025 wachten minstens 92 crypto gerelateerde ETFs op beslissingen. Dit benadrukt de groeiende institutionele interesse in de crypto markt.

Bijzonder opvallend is dat Solana 8 aanvragen heeft en XRP 7 aanvragen, wat significante institutionele interesse in deze altcoins toont. In de eerste helft van 2025 werden al 31 nieuwe altcoin ETF aanvragen ingediend.

De SEC gebruikt typisch de volledige review periode en verlengt regelmatig deadlines in plaats van vroege goedkeuringen of afwijzingen. In augustus 2025 werden ook Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP en Canary PENGU ETF aanvragen uitgesteld.

Impact op crypto markt en bull run verwachtingen

Deze systematische vertragingen kunnen paradoxaal positief zijn voor de crypto markt. Ze creëren opgebouwde vraag die kan leiden tot explosieve bewegingen zodra goedkeuringen komen. Voor een altseason zijn ETF-goedkeuringen vaak belangrijke katalysatoren.

