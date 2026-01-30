Bitpanda lanceert eerste Europese app voor crypto, stocks & ETFs

Bitpanda, een groot Oostenrijks platform voor investeerders, bouwt aan haar reputatie als EU crypto hub. Sinds 29 januari is de all-in-one app van Bitpanda beschikbaar, waarmee niet alleen crypto gekocht (en verkocht) kan worden, maar waarmee je ook kunt handelen in beursaandelen, ETFs, ETCs en edelmetalen.

Het platform kent een ruim en divers aanbod voor al haar gebruikers, met meer dan 10.000 verschillende aandelen en ETF producten op het platform. Het doel om alle verschillende soorten investeringsmiddelen voor Europese gebruikers beschikbaar te maken, is met de lancering van de nieuwe app een feit geworden. Om dit te vieren krijgen gebruikers 1% cashback op elk aandeel of ETF portfolio dat tussen 29 januari en 14 februari naar de app overgeboekt wordt.

Bitpanda als EU crypto hub met aandelen en ETFs

Sinds de lancering van Bitpanda in 2014 heeft het platform hard gewerkt aan haar reputatie als EU crypto hub met een alles-in-een aanpak. Je kunt op de crypto exchange in meer dan 650 verschillende cryptomunten investeren. Nu wordt ook de mogelijkheid om in aandelen en (crypto) ETF producten te stappen aan de app toegevoegd. Sinds 29 januari beschikt Bitpanda over meer dan 10.000 aandelen, ETFs en ETCs, allemaal op hetzelfde platform. Hierdoor kun je als trader snel schakelen tussen crypto, aandelen en ETFs, ook omdat je overal van dezelfde interface gebruikmaakt.

Dit zorgt ervoor dat jij als Europese belegger niet langer hoeft te schakelen tussen allerlei verschillende apps: Bitpanda staat je toe een gediversifieerd portfolio te hanteren op één applicatie. Volgens het platform zelf zijn zij met deze nieuwe release de grootste single-app aanbieder van crypto, aandelen en ETFs in Europa.

Alle trades in aandelen en ETFs op Bitpanda kennen een vaste vergoeding van €1,00. Het is mogelijk om gefractioneerde orders te plaatsen, wat ervoor zorgt dat je een deel van een heel duur aandeel kunt kopen vanaf €1,00. Bitpanda geeft bovendien extra cashback op aandelen en ETFs die je tussen nu en 14 februari koopt op het platform.

Hoe werkt 1% cashback actie voor crypto ETF trading en aandelen?

De cashback actie van Bitpanda werkt vrij eenvoudig. Europese gebruikers (woonachtig binnen de Europese Unie) dienen voor 14 februari hun portfolio te vullen met aandelen, ETFs of crypto ETF producten. Dit kan door producten die je reeds in bezit hebt naar je Bitpanda wallet te transfereren, of door ze te kopen via het platform zelf (een combinatie van beiden mag ook). Stuur je voor de deadline een ’transfer’ verzoek, dan krijg je 1% cashback op de waarde van de aandelen op het moment dat zij op je account ingeboekt worden.

Koop je de aandelen via Bitpanda zelf (voor de deadline) dan krijg je 1% cashback op de waarde van het portfolio per 14 februari. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de totale waarde van je (crypto) ETF en aandelenportefeuille wel groter zijn dan €1000. De maximale cashback is €25.000 per persoon – alleen de eerste 25.000 investeerders krijgen toegang tot deze bonus.

Waarom Bitpanda voor crypto trading?

Bitpanda is een van de belangrijkste crypto investeringsplatformen van Europa. Het bedrijf, vanaf de start in 2014 gevestigd in Wenen, positioneert zichzelf als een alles-in-één oplossing voor retailers die zelf willen investeren. Het bedient klanten binnen de EU, maar ook in bijvoorbeeld Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Het platform geeft toegang tot meer dan 10.000 aandelen, ETFs en en ETCs, maar biedt ook +650 verschillende cryptomunten. Het platform pakt de zaken graag wat anders aan dan veel concurrenten: het heeft een focus die verder gaat dan alleen crypto trading en biedt fractionele aandelen en een lage minimale inleg van €1,00. Bijzonder is ook het ‘Automated Savings Plans’ programma, waarmee beleggers kunnen investeren in aandelen en ETFs zonder fees.

Bitpanda zelf is met name trots op het eenvoudige, simpele ontwerp van de app, waardoor gebruikers snel aan de slag kunnen. Daarnaast vindt het platform zelf de kosteloze stortingen met een groot aantal betaalmethoden een pre. Bitpanda voldoet aan alle eisen voor cryptohandel in de EU en beschikt onder meer over licenties in de ‘Europese Economische Gemeenschap’ en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast legt het platform sterk de nadruk op lokale ondersteuning voor alle gebruikers.

Bitpanda geeft geen beleggingsadvies – het laat gebruikers alleen tradingacties uitvoeren.

Met de alles-in-een applicatie wil de populaire exchange crypto trading (en andere vormen van investeren) eenvoudig beschikbaar maken voor gewone Europeanen. De nieuwe update versterkt de rol van Bitpanda als EU cryptohub, en maakt het bovendien eenvoudiger om een divers portfolio aan te houden. Voor Europese beleggers is het dan ook duidelijk: Bitpanda is dé app waar je vermogen en investeringen het beste kunt beheren en laten groeien. Dit volledig geïntegreerde platform is een significante stap voorwaarts voor Europese investeerders.

