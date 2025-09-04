Shiba Inu ($SHIB) koers klaar voor rally bij bevestiging breakout. Analisten signaleren sterke bullish patronen en zien ruimte voor flinke stijgingen. De belangstelling voor $SHIB groeit hierdoor snel, maar het blijft de vraag: is dit nu de beste meme coin om te kopen? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Shiba Inu koers klaar voor rally bij bevestiging breakout

In een analyse wees analist Javon Marks op het bullish patroon dat de Shiba Inu koers nu op weg zet naar mogelijk nieuwe all-time highs. Er was een reguliere bull-divergentie zichtbaar op het MACD-histogram, wat suggereert dat de Shiba Inu koers klaar kan zijn voor een nieuwe ommekeer.

Als deze ommekeer daadwerkelijk plaatsvindt, is de eerste stap dat de Shiba Inu koers verdubbelt. Dit zou de prijs snel boven $0,00002 brengen, waarmee dit weerstandsniveau verandert in support. In totaal verwacht de crypto-analist dat de eerste fase van het herstel neerkomt op een winst van 163%. Dit zou er onvermijdelijk toe leiden dat de weerstand bij $0,00003 wordt doorbroken, wat de weg vrijmaakt voor de volgende stijging.

Na deze beweging voorziet de analist dat de Shiba Inu koers blijft stijgen na de uitbraak uit een oudere structuur. Naast de initiële stijging van 163% zou de koers tegen die tijd opnieuw meer dan verdubbelen, waardoor dit slechts een onderdeel is van de totale beweging.

Er wordt een stijging van 570% verwacht bij een voortzetting van het bullish momentum, wat de koers boven $0,000081 zou brengen. Dit koersdoel is volgens de analist cruciaal om de Shiba Inu prijs richting nieuwe all-time highs te duwen en vormt de kern van de totale bullish beweging. Een andere analist schetst een ander bullish patroon voor de meme coin.

Analist: Shiba Inu kan 17x stijgen

Populaire analist CryptoELITES voorspelt ook een enorme stijging voor Shiba Inu en verwacht dat de koers wel 17 keer over de kop kan gaan vanaf het huidige niveau.

Volgens de door CryptoELITES gedeelde grafiek staat Shiba Inu op het punt om uit een symmetrische driehoek te breken. Dit patroon ontstaat meestal wanneer de koers van een asset zich samenknijpt tussen hogere bodems en lagere toppen. Op dit moment nadert $SHIB het eindpunt van dit patroon, met de kans op een uitbraak naar boven.

Op het moment van schrijven consolideerde de koers aan de onderkant van de driehoek. CryptoELITES suggereert dat Shiba Inu aan een grote rally kan beginnen zodra het uit deze consolidatiefase breekt.

Opvallend is dat CryptoELITES zijn koersdoel van $0,00023 al meerdere keren heeft herhaald, wat zijn overtuiging benadrukt. Eerder deed hij in april een soortgelijke voorspelling, toen $SHIB rond $0,000013 noteerde. In beide analyses liet hij geen tijdlijn los voor wanneer dit koersdoel behaald zou worden.

Beste meme coin om nu te kopen

Kortom, Shiba Inu oogt momenteel uitzonderlijk sterk, met zowel Javon Marks als CryptoELITES die forse stijgingen voorspellen. Beiden verwachten dat $SHIB meerdere keren in waarde verdubbelt. Toch is niet alleen Shiba Inu interessant; ook een nieuwe cryptomunt trekt de interesse van investeerders.

Waar Shiba Inu profiteert van sterke technische signalen, biedt Pepenode ($PEPENODE) juist een frisse benadering in de meme coin markt. Met zijn unieke ‘mine-to-earn’-model combineert het project spelelementen met deflatoire tokenomics, waardoor het veel aandacht trekt in de presale fase. In korte tijd haalde Pepenode al meer dan $550.000 op, en sommige analisten voorspellen zelfs een 1000x potentieel. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,0010407.