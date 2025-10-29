De institutionele instroom in ETH ETF’s en de groeiende whale-activiteit versterken het vertrouwen in Ethereum. De recente toename van het handelsvolume en de on-chain activiteit wijst op een blijvende interesse van grote investeerders. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Ethereum koers houdt stand na eerdere correctie

Na de correctie van 25 tot 30% in augustus herstelde Ethereum sterk en bleef de koers de afgelopen weken stabiel net onder $4000. Volgens data van cryptomarktanalyse bevindt ETH zich nu in een consolidatiefase. De RSI staat rond 55, wat wijst op evenwicht tussen de koop- en verkoopdruk, terwijl de MACD een lichte bullish crossover laat zien.

Crypto-analist @IamCryptoWolf zegt dat de brede wedge-formatie, die eerder als weerstand fungeerde, nu als sterke steun dient. Hij verwacht dat Ethereum in november nog zijwaarts blijft bewegen, gevolgd door een mogelijke uitbraak richting december. Zijn technische doelen liggen rond $4800 en $5200, in lijn met de stijgende instroom van institutioneel kapitaal.

$ETH is holding the broadening wedge backtest, former resistance now acting as solid support. November looks like steady consolidation, with a breakout likely by month’s end and acceleration into December. So far, my start-of-year forecast has been spot on, let’s see if the… https://t.co/rdvk9FDOIS pic.twitter.com/tZhoL8kyWS — Wolf 🐺 (@IamCryptoWolf) October 28, 2025

DeFi activiteit en ETH staking blijven sterk

Op fundamenteel niveau toont het Ethereum netwerk een duidelijke groei. Het totale vermogen op Layer-2 netwerken steeg met ongeveer 18% sinds de Dencun upgrade. Ook de ETH stakingopbrengsten blijven aantrekkelijk, met een gemiddeld rendement van 4,2%.

Whales kochten de afgelopen week meer dan 150.000 ETH, wat erop wijst dat grote marktspelers vertrouwen houden in de middellange termijn. Deze aankopen vallen samen met een toename van meer dan $2 miljard aan ETF instromen in dezelfde periode.

Crypto-analisten vergelijken deze fase met eerdere Ethereum marktsituaties waarin nauwe prijsranges voorafgingen aan sterke koersstijgingen, zoals bij goud in 2020 en Tesla in 2021.

Belangrijk steunniveau voor de ETH koers

Niet alle crypto-analisten zijn even optimistisch. Sommigen noemen het prijsniveau rond $3700 als belangrijk steunniveau dat stand moet houden om verdere koersdalingen te voorkomen. Tot nu toe blijft dit scenario echter beperkt, omdat de Ethereum koers hogere bodems blijft vormen en de volatiliteit afneemt.

Volgens Wolf is de huidige marktstructuur gezond zolang de steun behouden blijft. Hij benadrukt dat consolidatiefases vaak de basis vormen voor nieuwe ETH stijgingsgolven, zeker wanneer on-chain data positieve trends laat zien.

