SWIFT, het grootste betalingsnetwerk ter wereld, bouwt samen met meer dan 30 banken aan een blockchain ledger. Het doel is grensoverschrijdende betalingen sneller, goedkoper en transparanter te maken. Onder die 30 banken zit BNY Mellon, de oudste bank van de Verenigde Staten. Diezelfde BNY Mellon is sinds juli 2025 ook de officiële bewaarder van de reserves achter Ripple’s stablecoin RLUSD. Dat maakt deze samenwerking extra interessant voor XRP investeerders.

Wat gaat Ripple doen met de SWIFT connectie?

SWIFT kondigde het blockchain project aan tijdens Sibos 2025 in Frankfurt. Het netwerk verbindt meer dan 11.000 financiële instellingen in ruim 200 landen. De nieuwe ledger registreert transacties in real time via smart contracts en draait op een prototype van Consensys, het bedrijf achter Ethereum Layer 2 Linea.

BNY Mellon speelt hierin een dubbele rol. Enerzijds werkt de bank mee aan de ontwikkeling van de SWIFT ledger. Anderzijds beheert BNY Mellon de dollarreserves die RLUSD dekken. Die Ripple stablecoin is specifiek gebouwd voor zakelijke grensoverschrijdende betalingen. Precies het domein waar SWIFT nu blockchain voor inzet.

Die overlap is opvallend. Als SWIFT zijn nieuwe infrastructuur uitrolt en BNY Mellon daarin een sleutelpositie bekleedt, groeit de kans dat RLUSD een rol speelt in dat ecosysteem. Dat zou de vraag naar zowel RLUSD als XRP kunnen vergroten. Wie meer wil weten over de XRP verwachting op langere termijn, vindt daar uitgebreide analyses.

De XRP koers handelt op 3 maart 2026 rond $1,35. Een koersdoel van $100 voor 2030 klinkt ambitieus, maar er zijn scenario’s waarin dat haalbaar wordt. Hieronder de belangrijkste factoren:

Tokenisatie van financiële markten : SWIFT en BNY Mellon bouwen actief aan blockchain infrastructuur. Als XRP of RLUSD hierin wordt geïntegreerd, stijgt het dagelijks transactievolume enorm. Tokenisatie van obligaties, aandelen en vastgoed kan biljoenen aan waarde via blockchain laten stromen.

: SWIFT en BNY Mellon bouwen actief aan blockchain infrastructuur. Als XRP of RLUSD hierin wordt geïntegreerd, stijgt het dagelijks transactievolume enorm. Tokenisatie van obligaties, aandelen en vastgoed kan biljoenen aan waarde via blockchain laten stromen. Institutionele adoptie via ETF’s : Er zijn inmiddels meerdere XRP ETF’s actief. Hefboom ETF’s als XXRP en XRPT stegen recent met meer dan 16% op één dag. Meer instroom via ETF’s legt een stevigere bodem onder de XRP koers.

: Er zijn inmiddels meerdere XRP ETF’s actief. Hefboom ETF’s als XXRP en XRPT stegen recent met meer dan 16% op één dag. Meer instroom via ETF’s legt een stevigere bodem onder de XRP koers. RLUSD als brug tussen fiat en crypto : Met BNY Mellon als custodian en RLUSD gebouwd voor zakelijk gebruik, kan de stablecoin uitgroeien tot standaard voor institutionele afwikkeling. Elke RLUSD transactie versterkt het Ripple ecosysteem.

: Met BNY Mellon als custodian en RLUSD gebouwd voor zakelijk gebruik, kan de stablecoin uitgroeien tot standaard voor institutionele afwikkeling. Elke RLUSD transactie versterkt het Ripple ecosysteem. Regulatoire duidelijkheid: De SEC zaak tegen Ripple is afgerond. De GENIUS Act in de VS schept een kader voor stablecoins. Dit verlaagt de drempel voor banken en vermogensbeheerders om XRP te gebruiken.

Bij een marktkapitalisatie van $100 per XRP zou het netwerk rond de $10 biljoen waard zijn. Dat is vergelijkbaar met een fractie van de wereldwijde obligatiemarkt. Onrealistisch? Niet als tokenisatie doorzet in het tempo dat SWIFT nu inzet.

Uiteraard zijn dit schattingen en geen garanties. Crypto blijft volatiel en investeerders kunnen hun inleg verliezen. Wie geïnteresseerd is in welke crypto gaat stijgen doet er goed aan zelf onderzoek te doen.

Wat betekent dit voor XRP investeerders?

De samenwerking tussen SWIFT en BNY Mellon bevestigt dat grote financiële instellingen blockchain serieus nemen. Voor Ripple is de positie van BNY Mellon als zowel SWIFT partner als RLUSD custodian een strategisch voordeel. De komende maanden worden belangrijk. Als de SWIFT ledger richting een MVP gaat in 2026 en RLUSD daarin een rol krijgt, kan dat een XRP rally in gang zetten.

Op korte termijn kijken analisten naar de steun op $1,27 en weerstand rond $1,51. Maart levert historisch gemiddeld 18% rendement op voor XRP. De combinatie van institutionele ontwikkelingen en technisch herstel maakt dit een periode om scherp te volgen voor iedereen die overweegt welke crypto kopen op dit moment de beste keuze is.