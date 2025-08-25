De Ethereum koers staat rond $4750 en nadert een uitbraakpunt. Een technisch patroon wijst op een mogelijke ETH koersbeweging richting nieuwe all-time highs. Cryptoanalisten kijken daarbij vooral naar een steunzone rond $4600 en naar de recente instroom in ETH ETF’s. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort opnieuw verder stijgen?

De Ethereum koers vormt een symmetrische triangle

Er vormt zich een symmetrische triangle in de ETH koersgrafiek. Dit patroon ontstaat wanneer de candles steeds hogere bodems en lagere toppen laten zien. De koers beweegt dan in een steeds nauwer bereik. Vaak volgt daarna een scherpe prijsbeweging omhoog of omlaag.

Volgens analist Ted (@TedPillows) is $4600 een belangrijk prijsniveau. Deze zone hield de afgelopen weken meerdere keren stand tijdens correcties. Voor de bulls geldt dit als een punt waar vaak opnieuw gekocht wordt. Dat maakt deze prijszone interessant voor het volgen van nieuwe longposities.

$ETH is pushing against the ATH. When this compression breaks out, a new ATH is probably next. Dips to $4,600 support are for longs. Ethereum looks strong. 🚀 pic.twitter.com/a41ITn7Q7m — Ted (@TedPillows) August 24, 2025

De instroom in ETH ETF’s versterkt een bullish scenario

Op 22 augustus noteerden de ETH ETF’s van BlackRock en Fidelity een instroom van $337 miljoen. Daarmee draaide een periode van uitstroom om in een nieuwe kapitaal instroom. Deze actie wijst erop dat grote investeerders opnieuw vertrouwen in Ethereum tonen.

Institutionele kopers spelen een steeds grotere rol in de markt. Hun instroom kan de Ethereum koers extra omhoog duwen wanneer de vraag naar ETH aanhoudt. Naast prijsactie kijken investeerders ook naar de geplande Ethereum netwerk upgrades, die de schaalbaarheid en transactiekosten moeten verbeteren.

ETH kan een doorbraak maken naar $5000

Als de ETH koers met voldoende handelsvolume boven de huidige weerstand uitbreekt, dan ligt een prijsstijging richting $5000 voor de hand. Het handelsvolume is hierbij een belangrijke indicator: hoe sterker de handel meebeweegt, hoe betrouwbaarder de uitbraak zal plaatsvinden.

Ethereum heeft momenteel een dominantie van ruim 14% binnen de totale cryptomarkt. Daarmee blijft het de grootste altcoin en een belangrijke graadmeter voor een mogelijke altseason.

