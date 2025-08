De AI sector in crypto blijft traders verrassen, met een ongekende groei van +112,66% in het marktaandeel in de afgelopen drie maanden. Terwijl het sentiment in andere sectoren wisselvallig blijft, lijkt vooral AI technologie een stevige fundering te leggen voor de volgende grote bull run. Steeds meer analisten en retail traders zien AI gerelateerde tokens als de ideale kandidaten voor extreme koersgroei in de komende weken. Maar welke AI crypto coins hebben het meeste potentie?

Virtuals Protocol ($VIRTUAL)

Virtuals Protocol ($VIRTUAL), bekend van zijn ecosysteem voor on-chain AI agents, is recentelijk door de supportzone van $1,31 gezakt. Momenteel bevindt $VIRTUAL zich rond de $1,20. Toch is het BBTrend histogram omgeslagen naar groen, wat historisch gezien duidt op een bullish ommekeer. Bij eerdere signalen in mei en december 2024 zagen we een stijging van 80-120% binnen enkele weken.

Virtuals Protocol heeft inmiddels meer dan $8 miljoen aan protocol fees gegenereerd. Massaal gebruik in het ecosysteem van Base (waaronder de virale TIBBIR agent) laat de praktische toepassing van de token zien. Een breakout boven de steunzone van $1,30 zou een versnelling kunnen veroorzaken richting $2 of zelfs $3. Mocht FOMO onder traders toeslaan, dan is een koers van $4 ook reëel. Met toenemende developer activiteit en langetermijnvertrouwen groeit het ecosysteem stevig door.

Render ($RENDER)

Render ($RENDER) is een pionier in gedecentraliseerde GPU rendering, en het maakt zich op voor een nieuwe run. De koers test momenteel de $3,5 regio met een toename in handelsvolume. Partnerships met AI-videoplatformen en gaming engines versterken het bullish momentum aanzienlijk. Bovendien bevindt de token zich momenteel op een laag consolidatiepunt, wat voor veel traders een ideaal instapmoment is.

In combinatie met bredere bullish trends zoals Ethereum ETF aanvragen en AI-narratieven, positioneert $RENDER zich als een stabiele en liquide AI token voor institutionele exposure. Een breakout boven $4,50 zou ruimte creëren richting $5 en op termijn zelfs $7 als momentum aanhoudt.

Bittensor ($TAO)

Bittensor ($TAO) laat een duidelijke inverse head and shoulders patroon zien met de nek op $485,84. Een breakout boven dit niveau zou targets richting $550 en $600 losmaken. Ondanks een huidige correctie van 20% in de afgelopen 7 dagen, blijft de koersstructuur bullish met stevige steun op het huidige niveau.

Het volume neemt langzaam toe, en langetermijninvesteerders blijven accumuleren volgens on-chain data. TAO is dankzij zijn unieke AI-modeltraining op de blockchain nog steeds een van de meest innovatieve projecten binnen AI crypto. Bij verdere validatie van het patroon kan TAO mogelijk richting nog hogere koersdoelen zoals $700 of $820 uitbreken in augustus.

Artificial Superintelligence Alliance ($FET)

Artificial Superintelligence Alliance ($FET) is het resultaat van een fusie tussen Fetch.ai, AGIX en Ocean Protocol. De token ervaart momenteel een lichte correctie, aangezien vele andere grote tokens ook aan het consolideren zijn. Toch bouwt het momentum zich op, met een stevige weerstand op de loer tussen $0,85 en $1,00. Een breakout boven deze zone opent de deur naar koersdoelen van $1,40 tot $1,80 en mogelijk verder, afhankelijk van de bredere marktdynamiek en het sentiment omtrent AI.

Belangrijke updates zijn onder meer de lancering van de ASI-1 Mini LLM (draaibaar op slechts twee GPU’s) en een token buyback plan ter waarde van $50 miljoen. Deze stappen vergroten het vertrouwen onder investeerders en traders aanzienlijk en benadrukken de commitment van het team aan waardevermeerdering. Ook partnerships met Europese onderzoeksinstituten duiden op institutionele interesse.

Newton Protocol ($NEWT)

Newton Protocol ($NEWT) brengt programmeerbaar vertrouwen naar AI-agents met behulp van zkVM proofs en keystore rollups. Gebouwd door het team achter Magic Labs (meer dan 50 miljoen wallets), heeft het project een indrukwekkende +771,69% groei aan aandacht op sociale media bereikt volgens Messari.

Technisch gezien bevindt $NEWT zich in een consolidatie rond $0,35 na een piek van $0,7 eerder deze maand. De RSI is hersteld naar een neutrale 45.8, terwijl de MACD een milde bullish crossover vertoont. Belangrijke support ligt op $0,29, en eerste weerstand op $0,47, gevolgd door $0,58. Naarmate de use cases voor autonome DeFi agenten groeien, kan $NEWT zich ontwikkelen tot een optimale infrastructuur voor AI governance on-chain.

Wat betekent dit voor traders?

AI crypto coins combineren de hype van kunstmatige intelligentie met concrete use cases op de blockchain. De groeiende institutionele interesse, innovatieve vooruitgang, LLM integraties en stijgende adoptie onder developers geven deze sector een unieke positie in de markt.

Met sterke technische setups, fundamentele groei en een algemeen bullish sentiment bieden deze top altcoins solide kansen voor traders en langetermijnhouders. Sommige analisten spreken zelfs over een “mini AI bull cycle binnen de bredere markt”, ongeacht de huidige correcties die er zich afspelen.

Let als trader vooral op weerstandsniveaus, volume-uitbreidingen, en momentum indicatoren. Als het narratief rondom AI zijn kracht behoudt in augustus, kunnen deze tokens de koplopers zijn van een nieuwe fase van explosieve koersen. Potentieel zelfs een stijging van 10x of 20x, afhankelijk van macrotrends en het algemene sentiment.

Ongeacht dat deze coins veel potentie hebben, is het alsnog van belang niet zomaar blind te investeren. Doe altijd goed je eigen onderzoek, en zorg voor stabiele risicospreiding. Zo voorkom je dat je alles in één keer kwijtraakt, mocht de markt toch ineens omslaan door externe factoren.

Traders die naast AI crypto coins zoeken naar andere crypto die gaan stijgen, kunnen ook terecht bij presales. Dit zijn vaak innovatieve projecten in vroege fases, die investeerders allerlei voordelen en beloningen bieden. Het project van Maxi Doge ($MAXI) is het nieuwste project gebaseerd op $DOGE en $SHIB.

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge Token ($MAXI) is geen simpele coin, geen financieel instrument, het is een meme in de meest pure vorm. Geboren uit pijn, cafeïne en testosteron, is $MAXI ontworpen om memes en adrenaline te laten exploderen binnen de meme coin scene. De $MAXI presale is hiermee geen aankoop, het is een rituele ervaring voor traders die honger hebben naar pure chart adrenaline.

Gebouwd op de legacy van Dogecoin en Shiba Inu, biedt $MAXI je een kans op een nieuwe start. Als je de hype van die coins gemist hebt, en daar nog elke dag over ligt te dromen, dan is dit het moment. Geen roadmap, geen whitepapers, dit is voor degenerates die charts lezen als poëzie, elke nacht wakker blijven voor de pump, en geloven dat memes de markt runnen.

In een ontzettend korte tijd heeft de Maxi Doge Token presale al meer dan $200.000 opgehaald. Momenteel is 1 $MAXI $0,00025. Naarmate meer Red Bull verslaafden aan de presale meedoen, zal deze prijs stijgen. Wees er dus snel bij om maximaal te profiteren. Crush charts, the cycle is back.

