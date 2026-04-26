Mei wordt een belangrijke maand voor de cryptomarkt. Niet één munt bepaalt het beeld, maar meerdere trends tegelijk.

Voor beleggers draait het vooral om regels, fondsen, grote kopers en nieuwe technologie. Deze 7 punten bepalen de crypto verwachting voor Q2 2026.

XRP krijgt steun van regels en ETF instromen

De eerste trend draait om de CLARITY Act. Dat is een Amerikaanse wet die crypto duidelijke regels moet geven.

Voor XRP is dat belangrijk. Duidelijke regels kunnen onzekerheid rond Ripple kleiner maken. Ripple is het bedrijf achter veel toepassingen van XRP.

Als de wet wordt aangenomen, kan dat positief zijn voor de toekomst crypto. Vooral XRP kan profiteren van meer vertrouwen bij grote partijen.

Ook de XRP ETF trekt aandacht. Een ETF is een beursfonds waarmee beleggers via de gewone beurs in crypto stappen.

De cumulatieve instroom in XRP ETF producten ligt rond 1,27 miljard dollar. Dat maakt de XRP ETF een belangrijk onderwerp binnen het crypto nieuws.

Meer instroom betekent meer vraag. Dat kan XRP helpen als de markt opnieuw sterker wordt.

Bitcoin blijft leunen op ETF’s en Strategy

De derde trend gaat over Strategy. Het bedrijf van Michael Saylor blijft Bitcoin kopen en werkt richting 1 miljoen BTC.

Grote aankopen halen munten van de markt. Dat kan het beschikbare aanbod kleiner maken.

Ook de Bitcoin ETF blijft belangrijk. Via zo’n fonds kunnen grote beleggers eenvoudiger Bitcoin kopen.

Herstellen de instromen in Bitcoin ETF’s, dan krijgt Bitcoin meer steun. Dat kan ook helpen bij een nieuwe crypto bull run.

RWA, AI en Cardano trekken meer aandacht

De vierde trend is RWA crypto. RWA betekent echte bezittingen op de blockchain, zoals vastgoed of obligaties.

De markt voor tokenisatie wordt geschat op 68 biljoen dollar. Tokenisatie betekent dat echte bezittingen digitaal verhandelbaar worden.

Chainlink kan hiervan profiteren. Het netwerk levert data aan blockchains en speelt een rol bij RWA toepassingen.

De vijfde trend is Midnight. Dit privacy netwerk binnen het Cardano ecosysteem krijgt aandacht door mogelijke bankadoptie.

JUST NOW: CARDANO $ADA PRIVACY-FOCUSED PARTNER CHAIN MIDNIGHT NETWORK $NIGHT GOES LIVE pic.twitter.com/PD1Plnv2RH — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) March 30, 2026

Bankadoptie betekent dat financiële instellingen de technologie gebruiken. Voor Cardano kan dat extra interesse brengen.

De zesde trend draait om AI voorspellingen. Modellen vergelijken data en zoeken marktpatronen.

AI voorspellingen sturen steeds vaker sentiment. Dat maakt AI zelf ook een marktdriver binnen crypto.

Fed beleid bepaalt richting van de markt

De zevende trend draait om de Amerikaanse centrale bank. De FOMC vergadering op 28 en 29 april blijft een belangrijk moment.

FOMC is de groep die de rente bepaalt. De rente heeft veel invloed op de cryptomarkt.

Een Fed pivot betekent dat de centrale bank stopt met verhogen en later mogelijk verlaagt. Dat maakt investeren aantrekkelijker.

Vooral Bitcoin en andere grote crypto reageren sterk op dit soort signalen. Lagere rente zorgt vaak voor meer geld richting de markt.

Voor mei blijven vooral XRP, Bitcoin, Chainlink en Cardano in beeld. Dit zijn crypto met potentie, maar ook met duidelijke risico’s.