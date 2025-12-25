Op deze kerstavond was de cryptomarkt zoals verwacht vrij rustig. De drie grootste munten bewegen nauwelijks: Bitcoin blijft rond de $87.000, Ethereum dicht bij $2.900, en XRP beweegt rond $1,86. De lage volumes die traditioneel bij de feestdagen horen, zorgen voor een bijna bevroren marktbeeld deze winter. ChatGPT-5 geeft antwoord op de volgende belangrijke vragen: wat gaat Bitcoin doen, wat gaat Ethereum doen en wat gaat Ripple doen zodra de markt weer ontwaakt uit de winterslaap.

Stand van zaken van de Bitcoin koers, Ethereum koers en XRP koers

Hoewel de Bitcoin koers licht is afgekoeld sinds de piek eerder deze maand, blijft het sentiment enigszins positief. ChatGPT wijst erop dat de huidige koerszone rond $87K, wat ademruimte geeft nadat de markt wekenlang werd gedreven door volatiliteit én macro-ontwikkelingen. Voor Ethereum geldt hetzelfde; de Ethereum koers lijkt zich te nestelen rond de grens van $2.900. De XRP koers toont een iets dynamischer beeld: de XRP koers blijft schommelen tussen $1,85 en $1,90.

Rond kerst zien we nu eenmaal vaak dat liquiditeit wegtrekt naar traditionele markten wegens vakantieperiodes en lagere risicobereidheid. Dat betekent dus dat koersbewegingen in deze periode minder voorspellend zijn en vaak weinig zeggen over wat januari gaat doen.

ETF-flows en crypto nieuws: gemengde signalen voor de cryptomarkt

Op het gebied van crypto nieuws kijkt ChatGPT opvallend naar één aspect: de ETF-stromen. Analyse van ChatGPT’s visie op recente ETF-data toont een scheiding. XRP-gerichte beleggingsproducten laten namelijk een subtiel positieve instroom zien, wat wellicht erop wijst dat institutionele beleggers de munt strategisch blijven accumuleren. Voor Bitcoin en Ethereum is het beeld juist omgedraaid: beide noteren namelijk negatieve ETF-flows. Dat biedt een onderdeel van de verklaring waarom de Bitcoin koers en Ethereum koers momenteel moeite hebben om door hun weerstanden te breken.

Dit ETF-patroon past bij wat meerdere analisten verwachten: lichte winst richting het einde van het jaar, gevolgd door een nieuwe instroom zodra macro-signalen in 2026 wat duidelijker worden. ChatGPT-5 toont dat ETF-stromen sinds de regulering in 2024 een vaste factor zijn geworden in alledaagse volatiliteit.

Technische analyse: wat gaat Bitcoin doen, wat gaat Ethereum doen, wat gaat Ripple doen?

De technische beelden van de drie grote munten laten een vrij helder patroon zien.

Voor Bitcoin is de $90.000 zone van weerstand cruciaal. Pas boven die $90.000 ligt de weg open richting potentieel $94.000–$96.000. Zolang Bitcoin daaronder blijft, blijft het inmiddels bekende scenario van een horizontale range het meest aannemelijk.

Ethereum bokst op tegen zijn eigen drempel: $2900. Dit niveau is historisch belangrijk en is een soort ankerpunt voor het project. Als deze steun standhoudt, kan de markt zich richten op een potentiële klim richting $3050. Onder $2900 vergroot de kans op een dip naar $2750, maar dat acht ChatGPT-5 door de huidige liquiditeitspositie nog niet waarschijnlijk.

XRP blijft volgens ChatGPT gevangen tussen $1,85 en $1,90. Na doorvragen aan de AI stelde ChatGPT dat dit geen zwakte is, maar een periode van accumulatie waarbij de munt relatief sterker blijft dan de rest van de markt. XRP’s recente ETF-instromen versterken dat beeld nog meer volgens de AI. Een uitbraak boven de $1,90 opent de deur naar $2,10.

ChatGPT verwachtingen voor de cryptomarkt in 2026

ChatGPT-voorspellingen voor 2026 schetsen een jaar waarin macro-factoren de cryptomarkt kunnen optillen.

De Bitcoin koers heeft volgens de analyse een jaarbereik met een gemiddeld koersdoel tussen $92.000 en $102.000, afhankelijk van ETF-instromen. Ethereum beweegt tussen $3200 en $3800 en XRP toont een scenario waarbij de munt boven $2,00 kan blijven, potentieel naar $2,40 als juridische druk wegvalt.

De rode draad: de cryptomarkt lijkt zich klaar te maken voor een nieuw hoofdstuk, maar de grote versnelling wordt pas in het eerste kwartaal van 2026 verwacht na de drukke decemberdagen.

