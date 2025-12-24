De markt rond XRP blijft onrustig, zelfs nu een belangrijk positief signaal zichtbaar is. Ondanks een sterke instroom in ETF’s blijft de prijs onder druk staan. Beleggers vragen zich af waarom positief nieuws niet direct wordt vertaald naar koersherstel.

XRP zakt opnieuw onder een psychologisch belangrijke grens, terwijl het sentiment verslechtert. Dat contrast tussen fundamenten en price action zorgt voor onzekerheid bij zowel particuliere als professionele traders.

XRP koers blijft onder druk ondanks instroom

De XRP koers blijft hangen rond $1,9, ondanks dat er recent voor ongeveer $1,9 miljard aan kapitaal via ETF structuren is binnengestroomd. Normaal gesproken werkt zo’n instroom ondersteunend voor de prijs.

In dit geval blijkt dat effect beperkt. Verkoopdruk vanuit grote holders neutraliseert de vraag, waardoor elke poging tot herstel snel wordt afgezwakt.

Ripple koers reageert niet op positief ETF signaal

Ook de Ripple koers laat weinig overtuiging zien. Pogingen om boven $2 uit te breken mislukken elke keer. Dat niveau functioneert nu als stevige weerstand. Als deze belangrijke zone niet wordt doorbroken blijft het technische beeld zwak. Het lijkt erop dat beleggers sneller winst nemen bij kleine stijgingen.

XRP whales zorgen voor extra verkoopdruk

Een belangrijke factor achter de zwakte zijn XRP whales. On-chain data laat zien dat de grootste adressen hun bezit licht hebben afgebouwd. De top 1% bezit nog altijd ruim 87% van de totale supply.

Hoewel de daling klein lijkt, heeft zelfs beperkte distributie door deze groep grote invloed op de markt. Hun gedrag wordt vaak gezien als een vroege waarschuwing.

De XRP verwachting wordt verder onder druk gezet door een opvallende statistiek. Ongeveer 50% van alle XRP in omloop staat momenteel op verlies. Dat betekent dat de helft van de holders boven de huidige koers heeft gekocht.

XRP crash scenario ligt nog niet van tafel

Hoewel er geen sprake is van paniek, blijft een XRP crash een realistisch risico zolang het sentiment niet verbetert. In eerdere cycli leidde een vergelijkbare verdeling van verliesgevende supply tot langdurige consolidatie of verdere daling. Een plotselinge verkoopgolf is niet waarschijnlijk, maar het gebrek aan sterke kopers maakt XRP kwetsbaar bij een dominante marktzwakte.

Toch zien experts de koers naar $3 stijgen in januari ondanks de Q4 crash. Maar om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat er meer grote partijen XRP gebruiken. Het is een goed teken dat Swift op dit moment een samenwerking aangaat met Ripple.

Wat gaat Ripple doen om vertrouwen terug te winnen

De vraag ‘wat gaat Ripple doen?’ speelt steeds vaker op. Het bedrijf blijft actief in samenwerkingen en infrastructuur, maar dit is niet het enige wat de markt belangrijk vindt. De markt wil ook positieve price action signalen zien. Zonder duidelijke doorbraak boven $2 blijft vertrouwen zwak.

Ripple nieuws blijft positief maar de markt twijfelt steeds meer

Het recente Ripple nieuws is overwegend positief. De uitbreiding van financiële producten en groeiende institutionele interesse tonen aan dat het ecosysteem leeft.

Toch lijkt de markt eerst bewijs te willen zien in de grafiek. Zolang grote holders blijven verkopen, wordt positief nieuws geneutraliseerd.

XRP ETF instroom botst met distributie

De introductie van de XRP ETF wordt gezien als mijlpaal. Met bijna $1,9 miljard aan instroom is de belangstelling duidelijk aanwezig. Normaal gesproken vormt dit een stevige bodem.

In dit geval stroomt het aanbod net zo snel de markt in. ETF vraag wordt opgevangen door verkoop van bestaande holders in plaats van nieuw schaarste effect.

In fases van zwakte bij grote coins zoals XRP verschuift de aandacht van investeerders naar de beste altcoins die wel stijgen. Dit patroon wordt vaker herhaald wanneer grote coins aan het dalen zijn. Dit is ook een van de redenen waarom het XRP niet lukt om door de belangrijke zone te breken.

De combinatie van whale-verkoop, dalende winstgevendheid en mislukte uitbraken houdt XRP gevangen in een zwakke zone. Tegelijkertijd laat ETF instroom zien dat de interesse niet verdwenen is.

Voor een echte Ripple rally is herstel boven $2 cruciaal. Pas dan verbetert het technische beeld en kan vertrouwen terugkeren.

