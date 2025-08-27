In de afgelopen maanden hebben Donald Trump en zijn familie hard gewerkt om hun positie binnen de wereld van cryptocurrencies verder uit te breiden. Met de lancering van de WLFI token vindt er nu een nieuwe ontwikkeling plaats die meehelpt aan dit groeiende ecosysteem. Wat betekent deze nieuwe stap voor de cryptomarkt?

Trump familie doet belangrijke investeringen binnen cryptomarkt

De Trump familie is recentelijk verantwoordelijk geweest voor een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de cryptomarkt. Ontwikkelingen die uiteraard meehelpen om de macht van deze familie verder uit te breiden.

De belangrijkste stap vormde het opzetten van een CRO treasury via Trump Media. Daarnaast vond er ook een investering in Polymarket plaats en gaat World Liberty Financial nu zijn eigen token uitbrengen.

$6,4 miljard CRO Treasury Trump Media

Een CRO treasury ter waarde van $6,4 miljard moet Donald Trump de nodige macht opleveren binnen de cryptomarkt. Het was een belangrijk signaal voor de rest van de Amerikaanse overheid dat Donald Trump volledig inzet op crypto en dat hij geen twijfel heeft dat deze markt de toekomst vormt van de traditionele financiën.

– A historic day for $CRO. Trump Media Group CRO Strategy announced a $6.42b U.S. Dollar treasury play. See the press release for more info on the proposed Business Combination and important info about $YORK, $YORKW and $YORKU. Here’s what you need to know:

– A definitive… pic.twitter.com/kgMC1GEVHn — Kris | Crypto.com (@kris) August 26, 2025

In totaal zal deze treasury gefinancierd worden via een initiële CRO allocatie van maar liefst $1 miljard. Daarnaast zal er ook $420 miljoen in cash worden uitgegeven. De resterende $5 miljard vormt een zogenaamde ‘equity credit line’ die over de loop van de tijd meer CRO tokens zal gaan kopen.

Devin Nunes, de CEO van Trump Media & Technology Group, beschreef deze stap als het digitaliseren van het alledaagse leven.

“Financial markets are becoming increasingly digital every day, and companies of all sizes and sectors are strategically planning for the future by establishing digital asset treasuries anchored by assets that have created a comprehensive value proposition and are poised for even greater utility,” aldus Devin Nunes.

Donald Jr investeert in Polymarket

Deze treasury werd opgevolgd door een belangrijke Polymarket investering. Donald Trump junior koos er namelijk voor om een investering te doen in Polymarket. Polymarket is een belangrijk platform binnen de cryptomarkt.

Het is nogmaals een belangrijk teken hoeveel interesse er vanuit de Trump familie is voor de cryptomarkt. Deze constante investeringen zijn een belangrijke indicator hoe deze familie zijn macht verder wil uitbreiden.

World Liberty Financial brengt eigen crypto uit

Deze ontwikkelingen werden nu verder uitgebreid met de WLFI token lancering. Dit nieuwe hoofdstuk binnen de cryptomarkt is de native token van World Liberty Financial. Het media bedrijf van de Trump familie. Hiermee lanceert het naast Trump crypto een nieuwe crypto.

Deze WLFI token zal binnenkort gelanceerd worden op de Ethereum blockchain. Ondanks de directe populariteit van deze token worden er echter ook waarschuwingen gedeeld door crypto experts.

Slechts een klein deel van de totale token voorraad wordt namelijk vrijgegeven. Hierdoor is er een grote kans dat de initiële waarde van deze token overgewaardeerd wordt. Daarnaast heeft de Trump familie maar liefst 20% van de crypto voorraad in handen.

Deze tokenomics zijn normaal gesproken zorgwekkend te noemen. Ondanks dat de kans op een rugpull klein is met een bedrijf zoals WLFI moet er zeker rekening gehouden worden met een overwaardering in de eerste uren van lancering. Deze overwaardering kan vervolgens opgevolgd worden door dalingen naarmate er meer tokens worden vrijgegeven.

Impact van Trump familie op cryptomarkt

Vooralsnog lijkt deze aanpak van de Trump familie vooral positief uit te pakken voor de cryptomarkt. Donald Trump is namelijk ook verantwoordelijk voor een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de SEC.

De nieuwe Genius Act en Clarity Act moeten meer regelgevende duidelijkheid creëren voor de cryptomarkt, een ontwikkeling die de weg vrijmaakt voor institutionele adoptie. Binnen deze regelgeving wordt ook meermaals duidelijk gemaakt dat innovatie nog altijd de belangrijkste tool is voor de cryptomarkt. Uiteraard een optimistische insteek voor de cryptomarkt als geheel.

Tegelijkertijd is de SEC hard bezig om zijn beleid te veranderen. Deze SEC is sinds Trump president werd namelijk begonnen met het stopzetten van de meeste rechtszaken die liepen tegen crypto bedrijven.

Nu de cryptomarkt een periode van regelgevende duidelijkheid ingaat, wordt het ook steeds interessanter om in meme coins te investeren. Deze meme coins kunnen namelijk profiteren van de toenemende legitimiteit binnen de cryptomarkt. Een voorbeeld van een meme coin die recentelijk al snel populair bleek te zijn is TOKEN6900.

TOKEN6900 ($T6900) – Ethereum versie van SPX6900

TOKEN6900 is een meme coin die indruk wist te maken via zijn eerlijkheid en duidelijkheid. Dit project geeft namelijk duidelijk aan dat het geen enkele utility met zich mee zal brengen. Ook zal het geen nieuwe functies op de markt brengen. In plaats daarvan biedt het een stabiele token voorraad aan die over de loop van de tijd kan vermeerderen in waarde. Helemaal als het project viraal gaat binnen de meme coin markt. Ook zijn gebruikers in staat om tokens te staken om op die manier hun fondsen verder uit te breiden.

TOKEN6900 noemt zichzelf de Ethereum versie van SPX6900. SPX6900 is een meme coin die zijn inspiratie haalde uit de S&P 500. Deze meme coin wist in twee jaar tijd echter meer te stijgen dan de S&P 500 sinds zijn oprichting in 1926. Hierdoor heeft het project een market cap behaald van boven de $1 miljard. Een duidelijk vooruitzicht wat het potentieel is voor een token zoals TOKEN6900.

TOKEN6900 kent de klassieke vormgeving van een meme coin. Dat betekent dat het platform boordevol memes staat en dat de website in dit geval gebruik maakt van retro jaren 2000 vormgeving. Om deze reden kunnen gebruikers ook de klassieke Windows 95 blokken terugvinden.

De presale van TOKEN6900 bleek al snel een groot succes te zijn en heeft inmiddels meer dan $2,7 miljoen aan investeringen weten op te halen. Deze presale is nu echter zijn laatste fase ingegaan. Dit betekent dat de investeerders nog maar korte tijd hebben om $T6900 tokens te kopen tegen een lage prijs van $0,007125 per stuk. Deze token zal vervolgens live gaan op exchanges en mogelijk exploderen in waarde. Tokens zijn te koop middels Ethereum, BNB, USDT, USDC en creditcard.

Nu naar de TOKEN6900 presale