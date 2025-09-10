Donald Trump bouwt aan een snelgroeiend crypto-imperium en geeft daarmee de hele sector een ongekende boost. Waar hij ooit een uitgesproken tegenstander was, zet hij nu zijn presidentschap in om crypto te legitimeren en te versnellen. In dit artikel gaan we hier dieper op in, bekijken we wat de president in de afgelopen maanden bereikt heeft en welke crypto kan gaan stijgen.

Trump draait om: van crypto-hater naar voorvechter

De Amerikaanse president Donald Trump, ooit een uitgesproken tegenstander van crypto, is nu de grootste voorstander ervan.

De ommezwaai begon tijdens zijn presidentscampagne in 2024, toen hij donaties ter waarde van $7,5 miljoen in cryptocurrency accepteerde. Sinds zijn tweede inauguratie heeft hij handelsplatforms gelanceerd, pro-crypto beleidsinitiatieven opgesteld en digitale assets ingezet als diplomatiek drukmiddel. Hij heeft crypto geïntegreerd in het Amerikaanse financiële systeem en zelfs een nationale cryptoreserve opgezet, terwijl hij tegelijkertijd een team dat zich richtte op cryptocriminaliteit ontbond.

Trump’s rol in cryptocurrency is veelzijdig: hij is zowel investeerder van formaat, beleidsmaker als diplomatiek beïnvloeder. Zijn draai van criticus naar voorvechter roept echter ernstige ethische en veiligheidsvragen op. Laten we wat van de ontwikkelingen in de laatste maanden op een rijtje zetten.

Trump bouwt aan crypto imperium

De afgelopen maanden heeft Trump zijn betrokkenheid bij de cryptowereld aanzienlijk verdiept. Waar zijn eerste stappen nog bestonden uit opvallende NFT-collecties en de $TRUMP-meme coin, richt hij zich nu op projecten die meer legitimiteit uitstralen en tegelijk enorme financiële belangen vertegenwoordigen.

Zo ging American Bitcoin, een miningbedrijf dat door Eric Trump werd opgericht, recentelijk naar de Nasdaq. De beursnotering wordt door de familie aangegrepen als bewijs dat hun cryptoplannen niet slechts marketingstunts zijn, maar volwaardige bedrijven met tastbare activa.

Daarnaast staat World Liberty Financial centraal in Trumps strategie. Dit bedrijf, opgericht door zijn drie zonen, richt zich op stablecoins, de enige cryptotoepassing die breed wordt gezien als robuust en nuttig. Hun eigen munt, USD1, werd eerder dit jaar gelanceerd en kreeg deze week extra gewicht door de introductie van governance tokens. Deze tokens leverden de familie Trump in korte tijd miljarden dollars aan papieren vermogen op, waarmee ze hun vastgoedportefeuille en golfresorts ruimschoots overtroffen.

Ook Truth Social, Trumps mediaplatform, speelt een rol in de expansie. Via dit bedrijf zijn miljoenen in crypto opgehaald en is een nieuwe crypto-treasury aangelegd. Verder wordt binnenkort Trump Media Group CRO Strategy, een investeringsvehikel dat zich richt op één specifieke munt, eveneens aan de Nasdaq genoteerd.

Samen vormen deze stappen een groeiend crypto-imperium dat Trumps naam verbindt aan de meest winstgevende niches van de sector.

Waarom de V.S president crypto een mega boost geeft

Trump heeft crypto van de zijlijn naar het centrum van de financiële wereld gebracht. Zijn beleid, investeringen en publieke steun hebben de markt een ongekende legitimiteit en snelheid gegeven. Wat begon als speculatief speeltje is nu uitgegroeid tot geopolitieke factor. De steun van de Amerikaanse president geeft de wereldwijde cryptosector een definitieve doorbraak.

