De Trump crypto koers wist onlangs een rebound door te maken boven het 8,18 niveau, een ontwikkeling die nu wijst op sterke koop activiteit. Kan de Trump meme coin binnenkort een breakout naar $10 doormaken?

Trump crypto heeft het moeilijk, maar er liggen kansen

De Trump crypto heeft het over de afgelopen dagen enigszins moeilijk gehad. In een periode van een week tijd is dit project nu al 6,07% gedaald, ondanks dat de cryptomarkt recentelijk een altcoin season is ingestort.

Official Trump is nu $8,45 waard en heeft hiermee een market cap van $1,67 miljard. Ondanks deze negatieve cijfers ziet niet alles er negatief uit voor dit project. De koers is recentelijk namelijk in staat geweest om een rebound door te maken boven het $8,18 niveau.

Op dit moment bestaat er een hoop vraag tussen de $8,18 en $8,70. Het feit dat er onlangs een rebound heeft plaatsgevonden rond dit niveau wijst nu op sterke winstmogelijkheden. Deze positieve signalen zijn nu ook terug te vinden binnen de futuresmarkt van dit project. Het aantal short liquidaties, $99,32 miljoen, is namelijk een stuk hoger dan de long liquidaties. Dit is samen met deze rebound een sterk teken van een mogelijke uitbraak.

Deze toename in koopactiviteit lijkt nu hoop te geven aan crypto investeerders. Het lijkt er nu zelfs voor gezorgd te hebben dat crypto whales voor TRUMP kiezen. Een whale die recentelijk $1,48 miljoen wist te verdienen via investeringen in Pump.fun heeft deze fondsen recentelijk overgemaakt naar TRUMP. Sinds deze whales deze fondsen hebben overgemaakt is er al meer dan $223.000 aan ongerealiseerde winsten verdiend.

Het gedrag van whales is normaal gesproken een belangrijke indicator van hoe de nabije toekomst van een crypto project eruit gaat zien. Met de activiteit van deze whale in het achterhoofd kan Trump crypto dus zomaar mooie winsten tegemoet gaan. Ontdek hier welke crypto nog meer gaat stijgen.

Wat gaat Trump crypto doen?

Als we nu kijken naar wat er mogelijk is voor de Trump crypto, dan lijkt de belangrijkste weerstand bij een uitbraak rond de $10,07 te liggen. Een uitbraak boven deze weerstand kan vervolgens een aanhoudende opwaartse trend mogelijk maken die de koers al snel richting de $12 helpt. Vanaf daar is vervolgens zelfs een verdere stijging mogelijk richting de $16.

Het zal echter erg belangrijk worden voor de Trump crypto koers om zijn waarde boven de range van de $8,18 en $8,70 te houden. Een daling tot onder deze $8,18 grens kan namelijk verdere verliezen met zich meebrengen.

Het lijkt nu ook even nagelbijten te worden voor Trump crypto investeerders. De koers is namelijk onder al zijn EMA’s gezakt en de momentum indicator geeft nu een verkoopsignaal. Er is dan ook een realistische kans dat er binnenkort toch nog verdere verliezen kunnen plaatsvinden.

Investeerders zullen daarom voorzichtig moeten zijn met eventuele investeringen in Trump crypto. Men kan om die reden misschien beter andere veelbelovende crypto projecten overwegen die misschien meer potentieel met zich meebrengen op de korte termijn. Een voorbeeld van een nieuwe crypto met veel potentie is Snorter Bot.

Snorter Bot ($SNORT) – brengt unieke utility naar Telegram platform

Snorter Bot is een nieuwe meme coin die bezig is om een trading platform naar Telegram te brengen. Dit project wil op deze manier een simpele Telegram chat omtoveren tot een unieke trading terminal. Een trading terminal die men voorziet van functies zoals geautomatiseerde swaps, snipes, copy trades, en nog veel meer.

Snorter Bot kiest er nu voor om deze unieke utility te combineren met de hilarische vormgeving van een crypto meme coin. Dit betekent dat het platform wordt afgebeeld door Snorter het aardvarken. Deze unieke combinatie van utility en hilarische vormgeving moet dit project viraal laten gaan binnen de bredere cryptomarkt.

Humans stuck at screens. I’m in the park. Bot still printing. Auto-trading is the future. pic.twitter.com/ZUMtNuJzVc — Snorter (@SnorterToken) September 19, 2025

Snorter Bot wordt aangedreven door de native $SNORT token. Deze token zal verantwoordelijk gaan zijn voor belangrijke functies zoals geavanceerde MEV-bescherming. De $SNORT token wordt initieel ontwikkeld op de Solana blockchain. Een blockchain waar veel meme coin mogelijkheden zijn. Op het moment dat dit project live gaat zal er echter ook integratie mogelijk worden met Ethereum, Polygon, BNB en BASE.

De Snorter Bot presale heeft in korte tijd al meer dan $4 miljoen aan investeringen opgehaald. Binnen deze presale wordt er gebruik gemaakt van een stijgende prijsstrategie. Dit betekent dat investeerders nu nog maar enkele dagen de tijd hebben om tokens tegen de lage prijs van $0,1049 per stuk te kopen. Investeerders zullen zich om deze reden moeten haasten om zich aan te sluiten bij dit veelbelovende meme coin project.