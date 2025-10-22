De cryptomarkt verloor deze week meer dan $200 miljard nadat president Donald Trump nieuwe tarieven tot 155% op Chinese import aankondigde. De scherpe toon van zijn verklaring, gecombineerd met onzekerheid over de mondiale handel, leidde tot de grootste liquidatiegolf in de geschiedenis van crypto. Meer dan $19 miljard aan leveraged posities werd in één etmaal weggevaagd. Wat gaat de markt doen als gevolg van deze crypto crash?

Paniek na dreiging handelstarieven

Tijdens een ontmoeting met de Australische premier Anthony Albanese kondigde Trump een critical minerals pact aan ter waarde van $8,5 miljard. Daarbij waarschuwde hij China dat er vanaf 1 november nieuwe tarieven tot 155% gelden als er geen handelsakkoord komt. De uitspraken schokten traders wereldwijd. Binnen uren volgde een scherpe verkoopgolf bij zowel aandelen als crypto.

President Donald J. Trump welcomes the Prime Minister of Australia, Anthony Albanese @AlboMP, to the White House. 🇺🇸🇦🇺 pic.twitter.com/zKdY2qpEs7 — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2025

Volgens data van CoinGlass zijn er ruim $329,29 miljoen aan posities geliquideerd in ongeveer 24 uur. Bitcoin en Ethereum droegen het zwaartepunt van de klap. De Bitcoin koers daalde met ruim 10% tot $107.800, terwijl Ethereum bijna 12% verloor en onder de $3.900 zakte. Ook XRP realiseerde een daling van 5%, waarmee de token terugviel tot onder $2,40.

De timing van Trumps dreigement kwam op een kwetsbaar moment voor markten die al worstelden met zwakke liquiditeit en afnemende risicobereidheid. De combinatie van geopolitieke spanningen en nieuwe handelsbarrières zorgde voor een kettingreactie van extra druk.

Grootste liquidatie in geschiedenis van crypto

De $19 miljard aan weggevaagde posities vormt volgens CoinGlass de grootste liquidatiegolf ooit geregistreerd. Vooral high-leverage traders op futures markten werden zwaar geraakt. Bitcoin alleen al was goed voor meer dan $91 miljoen aan posities die binnen enkele uren verdampten.

Trump says we are in a trade war with China. This is bearish for the market. The US government is currently shutdown. Historically since the 1980s during a government shutdown stocks do well…. 2025 is not real. pic.twitter.com/KVwz3r1jM3 — Wendy O (@CryptoWendyO) October 15, 2025

Marktanalisten waarschuwen dat dergelijke liquidaties het sentiment langdurig kunnen verzwakken. Wanneer leverage wordt weggespoeld in dit tempo, ontstaat er een sneeuwbaleffect. Traders worden gedwongen te verkopen, waardoor koersen verder dalen en liquiditeit opdroogt.

Ethereum zakte daarbij naar zijn technische steun rond $3800, een niveau dat volgens analisten kritiek blijft. Mocht die grens breken, dan ligt het volgende koersdoel rond $3500. Voor Bitcoin is het gebied tussen $107.000 en $108.000 nu het laatste sterke steunniveau. Bij een doorbraak omlaag kan de koers terugvallen richting $100.000.

Ondertussen vrezen traders dat de oplopende tarieven de wereldwijde toeleveringsketens verder onder druk zetten. Vooral voor Bitcoin mining kan dat gevolgen hebben, aangezien veel hardware in China wordt geproduceerd. Daardoor kunnen hogere importheffingen de kosten voor miners opdrijven en de hashrate beïnvloeden.

Macro-economische schokgolven

De escalatie tussen Amerika en China kwam slechts weken nadat de VS nieuwe exportbeperkingen invoerden voor geavanceerde software. China reageerde door strengere controles op zeldzame aardmetalen aan te kondigen, essentieel voor technologische productie. De vrees groeit dat een langdurige handelsoorlog niet alleen inflatie zal aanwakkeren, maar ook de algemene groei zal verzwakken.

In de cryptomarkt vertaalde die angst zich direct naar een crypto crash. Historisch gezien groeit Bitcoin voort op monetaire onzekerheid, maar in periodes van plotselinge liquiditeitskrimp kiezen traders massaal voor dollars en staatsobligaties. Daardoor verliezen zelfs alternatieve assets hun rol als hedge.

President Donald Trump says tariffs on Chinese goods could rise to 155% on November 1 if no trade deal is reached. But Trump also stressed that he still plans to meet with Xi Jinping in a few weeks https://t.co/U6nOacec8V pic.twitter.com/gmoRPX7Bm1 — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 20, 2025

Toch zien sommige analisten lichtpuntjes. Trump heeft aangekondigd later deze maand de Chinese president Xi Jinping te ontmoeten tijdens de APEC top in Zuid-Korea, wat de deur openlaat voor een compromis. Een tijdelijke handelsrust zou de markten kunnen stabiliseren en het risico op verdere ‘paniek verkopen’ beperken.

Wat betekent dit voor traders?

Voorlopig blijft de cryptomarkt extreem gevoelig voor macro-economische schokken. De volatiliteit van deze week toont aan dat digitale assets nog sterk gecorreleerd zijn met wereldwijde risico’s, met een sterke crypto crash als gevolg.

Traders die hopen op een snel herstel doen er goed aan de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus in de gaten te houden. Een overtuigend herstel boven $110.000 voor Bitcoin en $4000 voor Ethereum zou een teken zijn van stabilisatie.

Tot die tijd blijft voorzichtigheid geboden. De combinatie van handelsspanningen, stijgende renteverwachtingen en technische zwakte zorgt ervoor dat markten op scherp staan. Zolang Trump de handelsoorlog opvoert, zal de crypto crash verergeren. Voor nu is het wachten op duidelijkheid vanuit Seoul.

