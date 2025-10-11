De cryptomarkt kreeg een harde klap te verduren nadat voormalig president Donald Trump aankondigde dat hij bij zijn terugkeer in het Witte Huis 100% importtarieven op Chinese goederen zal invoeren. De mededeling veroorzaakte paniek op de financiële markten, met meer dan $19,27 miljard aan crypto posities die in slechts 24 uur werden geliquideerd, volgens data van CoinGlass.

Bitcoin zakte kortstondig onder $116.000, terwijl Ethereum onder de $3100 kelderde. Vooral altcoins werden zwaar geraakt, veel munten verloren tussen 25% en 35% in waarde. Het sentiment sloeg om van euforie naar angst, en analisten spreken van “de grootste correctie van 2025 tot nu toe.”

Handelsoorlog 2.0

Trumps harde toon richting China schokte markten wereldwijd. Zijn aankondiging van 100% tarieven op Chinese import werd geïnterpreteerd als het begin van een nieuwe handelsoorlog, met directe gevolgen voor risk-on assets zoals crypto.

Investeerders vrezen dat escalatie tussen Washington en Beijing het wereldwijde handelsverkeer zal verzwakken, waardoor de liquiditeit afneemt. De dollarindex (DXY) steeg naar het hoogste punt in zes maanden, wat extra druk zette op Bitcoin en Ethereum.

“Dit is een klassieke ‘risk-off’ reactie,” volgens macro strateeg Alex Krüger. “Wanneer geopolitiek onzekerheid toeneemt, vluchten investeerders naar dollars en staatsobligaties, crypto wordt tijdelijk de verliezer.”

The crypto dip looks like a planned correction on the $BTC chart! 📉 According to this analysis, we're in Wave (2) of a larger move: Current action is Wave A down. Expect a bounce (Wave B) then one more drop (Wave C). The bigger picture is still a rally to a new high as long… pic.twitter.com/J1KvLHALt6 — Wolves of Market (@wolvesof_market) October 11, 2025

Bitcoin en Ethereum onder druk

Bitcoin verloor binnen enkele uren meer dan 7%, maar wist daarna al snel licht te herstellen tot rond $118.500. Volgens analisten bevindt BTC zich nog steeds boven de steunzone van $115.000, wat belangrijk is voor het behouden van de opwaartse trend.

Ethereum kende een nog scherpere daling: van $3.450 naar $3.050, een verlies van ruim 11%. De RSI (Relative Strength Index) dook richting 30, wat wijst op een oversold situatie. Technisch gezien kan dit juist een koopkans betekenen als er macro-stabilisatie volgt.

De Fear & Greed Index kelderde ondertussen naar 32 (Fear), het laagste niveau sinds april. Historisch gezien zijn dergelijke periodes vaak voorlopers van herstel rallies.

Altcoins hebben het zwaar

De meeste altcoins leden dubbelcijferige verliezen. Solana (SOL) zakte met 28%, Cardano (ADA) met 31%, en Avalanche (AVAX) met bijna 35%. Zelfs populaire memecoins zoals Dogecoin (DOGE) en Pepe (PEPE) verloren flink.

Volgens on-chain data vloeide er binnen 48 uur meer dan $1,3 miljard aan stablecoins van beurzen af, een teken dat handelaren cash aanhouden in afwachting van politieke duidelijkheid.

Toch benadrukken sommige analisten dat deze crash meer technisch dan fundamenteel is. De fundamentele metrics van de meeste layer-1 blijven namelijk vrij sterk: transacties stijgen, TVL in DeFi herstelt, en ETF-instromen blijven positief.

Xi – Trump overleg kan de markten kalmeren

Er is hoop op wat verlichting aangezien er volgens bronnen van Reuters diplomatiek overleg gaat plaatsvinden tussen Trump en president Xi Jinping van China. Binnen enkele weken zou er dus meer informatie beschikbaar zijn over wat er in de toekomst gaat komen.

Een dergelijke ontmoeting zou de angst voor langdurige handelsspanningen kunnen temperen. Historisch gezien hebben diplomatieke gesprekken vaak een snelle risk-on reactie veroorzaakt, wat gunstig is voor crypto en aandelen.

Crypto strateeg Michael van de Poppe zegt hierover, “Als de spanningen afnemen, kunnen we snel een herstel zien richting $125.000 voor Bitcoin. De macro blijft positief zolang de Fed renteverlagingen niet vertraagt.”

This is the bottom on #Altcoin & #Bitcoin. The biggest liquidation crash in history. COVID-19 was the bottom of the previous cycle. This is the bottom of the current cycle. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 11, 2025

Macro vooruitzichten en herstelkansen

Ondanks de korte paniek blijft de structurele bull trend volgens veel experts intact. De inflatie in de VS koelt af, en de kans op een Fed renteverlaging in november ligt nog steeds op 92%, volgens CME FedWatch.

Meer liquiditeit betekent traditioneel meer vraag naar risicovolle beleggingen zoals crypto. Als de geopolitieke storm afneemt, kan dit een perfect instappunt zijn voor lange termijn beleggers.

De volgende niveaus zijn vooral belangrijk om te volgen: $115.000 – $116.000 als sterke support voor Bitcoin, $3.000 als cruciaal steunpunt voor Ethereum, en een herstel boven $120.000 zou het bullish momentum opnieuw activeren. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachtingen voor de toekomst.

