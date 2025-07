Een crypto analist deelde onlangs nieuws dat het Verenigd Koninkrijk binnen 5 dagen maar liefst $100 miljard aan BTC gaat kopen. Wat kan deze investering in Bitcoin betekenen voor de cryptomarkt?

Crypto analist Remington deelde onlangs een post waarin hij aangaf dat het Verenigd Koninkrijk in 5 dagen tijd $100 miljard aan BTC gaat kopen. Dit zou uiteraard een optimistisch signaal zijn dat voor Remington genoeg reden was om een BTC stijging richting de $200.000 te voorspellen.

🚨 UK WILL BUY $100B OF $BTC IN 5 DAYS$BTC will hit $200,000, alts will go parabolic

RightAalts will turn $25 into $50,000 in days

Here’s 7 right alts that will make 1000x NOW 👇🧵 pic.twitter.com/YhhIruDiip

— Remington (@0xRemington) July 24, 2025