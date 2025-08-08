Volgens Michaël van de Poppe staat de altcoinmarkt aan de vooravond van een nieuw altcoin season, met mogelijke winsten van 200% tot 500%. De marktkapitalisatie blijft stevig boven een cruciale weerstand en institutioneel vertrouwen groeit, terwijl grote altcoins zoals Ethereum, XRP en Solana de laatste weken sterke koersstijgingen laten zien. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Analist voorspelt altcoinrally van 200 tot 500%

Crypto-analist Michaël van de Poppe deelde een grafiek waaruit blijkt dat de marktkapitalisatie van altcoins stevig boven een cruciale weerstandszone blijft, wat wijst op structurele kracht. Hij ziet deze kracht als de opmaat naar een grote instroom van kapitaal, die de altcoin-marktkapitalisatie tegen het einde van het jaar naar een niveau van $3 biljoen tot $5 biljoen kan tillen.

De afgelopen tijd blijven altcoins terrein winnen. Halverwege juli droegen ze steeds meer bij aan de totale groei van de cryptomarkt, waarbij de totale marktkapitalisatie rond de $3,83 biljoen schommelde.

I remain all-in into #Altcoins as I think that there’s 200-500% to be made in the next 2-4 months. A lot of #Altcoins haven’t really gotten back to their levels from early ’25. Of course, some aren’t going to be showing momentum, but the recent move of $ETH is the first step… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 7, 2025

In dezelfde periode bereikte de marktkapitalisatie van altcoins $1,5 biljoen, het hoogste punt in maanden. Analisten stellen dat een uitbraak op dit niveau de markt richting een altcoin season van $5 biljoen kan stuwen.

Onlangs wees Van de Poppe ook op toenemende verschillen tussen fundamentele factoren (zoals samenwerkingen en on-chain activiteit) en de prijs, wat volgens hem duidt op onderwaardering bij veel van de beste altcoins. Dit vormt in zijn ogen een sterke basis voor een scherpe koersstijging.

Kijkend naar historische cycli zagen eerdere bullruns de marktkapitalisatie van altcoins stijgen van circa $300 miljard in 2017 naar ongeveer $1 biljoen in 2021. Van de Poppe’s voorspelling van $3 biljoen tot $5 biljoen zou die trend voortzetten en duiden op een volledig ontketend altcoin season.

Wat kan de altcoin-rally aanjagen?

Het is lastig om één enkele factor aan te wijzen, maar over het algemeen geldt dat wanneer Bitcoin stabiliseert of consolideert, traders vaak hun winsten naar altcoins verplaatsen. Dit zorgt meestal voor extra hype rond altcoins, wat een mogelijke koersstijging kan versterken. Zo is Ethereum ten opzichte van Bitcoin de afgelopen 30 dagen met meer dan 38% gestegen.

Naast Ethereum laten ook andere grote altcoins kracht zien. De XRP-koers steeg met 12% na het laatste nieuws over de schikking in de Ripple-rechtszaak. Het dagelijkse handelsvolume sprong met 172% omhoog naar $11,5 miljard, en analisten voorspellen een verdere XRP-rally van nog eens 70%. Ook altcoins zoals Solana, Dogecoin, Cardano en Stellar boekten elk winsten van 5–15%.

Daarnaast zorgt een mogelijke toename van altcoin-gerelateerde financiële producten (zoals ETF’s of derivaten) voor bredere toegankelijkheid. Ook momentum vanuit DeFi-activaties, NFT-lanceringen en schaalbaarheidsupgrades kan voor gerichte koersstijgingen bij specifieke tokens zorgen.

Bovendien draagt recente regelgeving, waaronder de goedkeuring van de GENIUS Act, bij aan institutioneel vertrouwen in de cryptosector. Dit nieuwe vertrouwen leidt tot grote kapitaalinstromen in de bredere cryptomarkt, inclusief altcoins.

Altcoinrally mogelijk – maar wees op je hoede

Vergis je niet: altcoins kunnen razendsnel reageren op externe gebeurtenissen. Een recent en treffend voorbeeld is de Bitcoin-correctie in juni 2025, toen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onverwacht strengere regels aankondigde voor crypto-ETF’s. Daardoor zakte de Bitcoin-prijs binnen enkele dagen met meer dan 10 %, waardoor veel altcoins nog harder werden geraakt (sommige verloren wel 15–20 %), een duidelijke reminder dat zelf de beste vooruitzichten plots gekeerd kunnen worden door regulatoire schokken.

Er is één specifiek geval waarin koersschommelingen geen invloed hebben: presales. Hierbij worden tokens aangeboden tegen een vaste prijs, ongeacht marktbewegingen. Een nieuwe cryptomunt die zo wordt aangeboden is Maxi Doge ($MAXI). Dit initiatief heeft in korte tijd al bijna $500.000 opgehaald en streeft ernaar om de “1000x” van Dogecoin te worden. Dit wil het project bereiken door een hefboomwerking te bieden. Op het moment van schrijven zijn de tokens te koop voor $0,000251 per stuk.

