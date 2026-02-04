Vitalik Buterin, de oprichter van Ethereum, heeft een opvallende uitspraak gedaan. Volgens hem werkt de oorspronkelijke Layer 2 strategie van Ethereum niet meer. Zijn opmerkingen zorgen direct voor een discussie over de toekomst van Layer 2 netwerken en over wat dit betekent voor de Ethereum koers in 2026.

Layer 2 crypto onder vuur?

Volgens het recente Ethereum nieuws stelt Buterin op X dat de rollup-centrische roadmap (waarbij Layer 2 netwerken het grootste deel van de schaalbaarheid zouden leveren) niet langer aansluit bij de realiteit. Volgens hem verloopt de decentralisatie van veel Layer 2 oplossingen trager en moeilijker dan verwacht.

There have recently been some discussions on the ongoing role of L2s in the Ethereum ecosystem, especially in the face of two facts: * L2s' progress to stage 2 (and, secondarily, on interop) has been far slower and more difficult than originally expected

* L1 itself is scaling,… — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 3, 2026

Daarnaast is er een tweede, belangrijke reden: de Ethereum blockchain zelf schaalt inmiddels beter dan voorheen. Transactiekosten op Layer 1 zijn laag gebleven en de verwachting is dat de gaslimiet in 2026 verder wordt verhoogd. Daardoor is de noodzaak om Ethereum voornamelijk via externe schaaloplossingen te laten groeien, volgens Buterin afgenomen.

Voor bekende Layer 2 crypto netwerken zoals Arbitrum, Optimism en Base zijn deze uitspraken gevoelig. Deze netwerken werden lange tijd gepresenteerd als ‘officiële verlengstukken’ van Ethereum, soms ook wel omschreven als branded shards.

Buterin benadrukt nu dat netwerken die verbonden zijn via ‘multisig’ bruggen of waarbij een kleine groep controle houdt, niet automatisch bijdragen aan het schalen van Ethereum zelf. Volgens hem is echte schaalbaarheid alleen mogelijk als transacties volledig worden ondersteund door de veiligheid en decentralisatie van Ethereum Layer 1.

Hoe reageert de Ethereum koers?

De uitspraken van Buterin leiden tot onzekerheid, maar ook tot optimisme. Aan de ene kant kan twijfel over Layer 2’s zorgen voor druk op het ecosysteem en een tijdelijke daling van de Ethereum koers. Sommige analisten sluiten niet uit dat ETH bij marktonrust opnieuw de $2000 kan aantikken.

Aan de andere kant wijst Buterin juist op de verbeterde prestaties van Ethereum zelf. Lagere fees en betere schaalbaarheid op Layer 1 versterken het fundament van ETH. Dat kan ervoor zorgen dat kapitaal zich opnieuw richt op het basenetwerk, in plaats van op losse Layer 2 tokens.

Wat gaat Ethereum doen in 2026?

Volgens Buterin hoeft Ethereum niet langer volledig afhankelijk te zijn van Layer 2 netwerken om te groeien. Dat verandert de machtsverhoudingen binnen het ecosysteem en de Ethereum verwachting onder traders.

Voor traders betekent dit dat de focus mogelijk weer sterker op ETH zelf komt te liggen. Als Ethereum blijft opschalen op Layer 1 en duidelijke keuzes maakt over de rol van Layer 2, kan dit het vertrouwen in het netwerk vergroten.

ETHEREUM IS AT A MAKE-OR-BREAK ZONE. Held the $1,350 bottom.

Broke out.

Now consolidating. Key support sits around $2,700. Clear $4,800 and the path to $10K opens. Quiet building. Explosive moves later. pic.twitter.com/NFP6C2eQVF — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 31, 2026

Of dit leidt tot een daling of juist een stijging van de ETH koers, hangt vooral af van hoe snel deze nieuwe visie wordt omgezet in concrete technische verbeteringen. Daarnaast is het ook cruciaal hoe de markt reageert op het cryptonieuws.

