Volgens crypto-analist Astronomer laat Bitcoin deze week opnieuw hetzelfde capitulatiepatroon zien dat in eerdere BTC cycli vaak een bodem markeerde. Het gaat om een reeks van drie grote rode wekelijkse candles met een hoog volume. Dit patroon komt volgens historische data elf keer eerder voor en vormt daarmee de belangrijkste nieuwe observatie. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Hoe het capitulatiesignaal in eerdere BTC cycli werkte

Astronomer onderzocht de weekly candles waarin drie opeenvolgende rode candles met verhoogd volume verschenen. Dit patroon kwam in meerdere marktfasen voor, verspreid over verschillende jaren.

Acht keer vormde dit het begin van een langere herstelperiode die uiteindelijk leidde tot nieuwe all-time highs van Bitcoin. In twee andere gevallen volgde eerst een opleving van ongeveer 35% voordat een bredere BTC koersdaling terugkeerde.

Slechts één eerdere situatie leverde geen herstel op. Volgens de analist blijft dit daarmee de uitzondering binnen het historische patroon. Op basis van deze data ziet Astronomer een grote kans dat de Bitcoin markt opnieuw richting het gebied tussen ongeveer $112.000 en ongeveer $118.000 beweegt. Hij noemt daarnaast een 75% kans dat de bredere bullmarkt doorloopt.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan Astronomer, vanwege de aanhoudende zwakte in het sentiment en de onderwaardering in de Bitcoin netwerkactiviteit.

$BTC – There is a 91% chance the weekly bottom is in (plus or minus a sweep). In other words, 91% chance there will be no weekly closes below the current low. Fear is everywhere. People talking about waiting out the price action, telling you the bull run is over, telling you to… pic.twitter.com/Pu0aYOaSkZ — Astronomer (@astronomer_zero) November 24, 2025

Bitcoin koers: waarom sentiment een extra risico vormt

De crypto-analist zegt dat de huidige sfeer onder traders een belangrijke factor is. Een groot deel van de markt spreekt over het wachten op een trendbevestiging of het afronden van de bullmarkt. Volgens historische BTC patronen komt deze houding vaak voor wanneer een bodem wordt gevormd, omdat veel beleggers dan terughoudend blijven.

Dit gedrag zorgde er in eerdere BTC cycli vaak voor dat een groot deel van de markt pas later opnieuw instapt. Wanneer de candles duidelijk een herstel tonen, worden Bitcoin traders regelmatig gedwongen om op hogere niveaus terug te keren.

On-chain indicatoren ondersteunen mogelijke omkering Bitcoin koers

Een aanvullende aanwijzing komt van de value-to-transaction ratio. Deze metric vergelijkt de Bitcoin marketcap met het transactieniveau op het netwerk. De ratio hiervan staat nu rond -1,6, wat in eerdere perioden samengaat met onderwaardering.

Volgens historische patronen ontstaan in deze zones vaak zogenoemde mean reversion bewegingen wanneer de marktprijs achterblijft bij de netwerkactiviteit.

Crypto-trader Darkfost waarschuwt daarnaast dat leverage in deze Bitcoin fase een extra risico geeft. De volatiliteit blijft immers hoog, waardoor grote tegengestelde bewegingen BTC longposities kunnen raken voordat er een eventuele verdere koersstijging begint.

🔔When Bitcoin Market Cap is undervalued. 🔹 The BTC NVT Golden Cross indicator is used to evaluate Bitcoin's valuation relative to its on-chain activity.

A value below -1.6 indicates that the market may be undervalued and is likely to revert to its mean value soon (Long… pic.twitter.com/zrnWIjl3Jc — Darkfost (@Darkfost_Coc) November 23, 2025

Onze analyse: de verwachting die wij hebben wijkt iets af van die van Astronomer, omdat de kortetermijn structuur op de 1H grafiek een neutraler beeld laat zien. De Bitcoin koers beweegt momenteel in een symmetrische triangle tussen een dalende trendlijn van $88.500 tot $89.000 en een oplopende steunzone rond $86.000.

Een uitbraak binnen 12 tot 36 uur is waarschijnlijk, maar de richting hiervan hangt volledig af van het BTC volume en de candle die de triangle verlaat.

Een doorbraak boven $89.000 kan ruimte openen richting het prijsgebied rond $92.000, terwijl verlies van de $86.000 steun de structuur verzwakt en het pad naar $84.000 opent. Hierdoor verwachten wij een gematigder traject dan Astronomer.

