Glassnode meldt dat de Realized Cap Change voor Bitcoin begin deze week verder is gedaald, wat wijst op minder kapitaal dat de markt binnenkomt. De Bitcoin koers staat nu ongeveer 24% lager dan dertig dagen geleden, wat deze afname in vraag versterkt. Deze dalende verandering ontstaat wanneer minder tokens worden gekocht tegen een hogere of lagere prijs dan hun eerdere cost basis. De beweging past bij een periode waarin vraag afneemt en transacties vooral plaatsvinden binnen bestaande ranges. Wat gaat het effect hiervan zijn op de BTC koers?

Stijgende STH-LTH ratio geeft hogere speculative flow

Een tweede ontwikkeling is de stijging van de STH-LTH ratio tot boven de bovengrens. Deze indicator vergelijkt het aandeel tokens dat wordt gekocht door short-term holders met dat van long-term holders. Een hoger aandeel short-term holders betekent meestal dat meer speculative traders actief zijn. Dit zorgt vaak voor meer volatiliteit binnen een vaste bandbreedte, omdat deze groep sneller koopt en verkoopt.

De toename van deze ratio bevestigt dat een groter deel van de recente liquiditeit afkomstig is van korte termijn handel. Deze verschuiving versterkt het beeld van een markt die vooral zijwaarts beweegt, omdat short-term holders zelden een langdurige trend bepalen.

Bitcoin koers blijft onder belangrijke weerstand

De Bitcoin koers beweegt op dit moment nog steeds onder de belangrijke weerstand rond $89.800. Deze zone is meerdere keren getest, maar werd niet met kracht doorbroken. Zolang de markt minder instroom laat zien en de STH-LTH ratio hoog blijft, blijft dit niveau een punt waar verkopers actief worden.

Onder de markt ligt een gebied waar eerder koopinteresse ontstond. Die zone heeft de koers stabiel gehouden tijdens recente dalingen. De combinatie van lagere Realized Cap Change en hogere short-term activiteit ondersteunt het beeld van consolidatie, waarbij de koers beperkte ruimte heeft om een duidelijke trend te vormen.

Als bredere marktcondities verbeteren en meer spot volume terugkeert, kan een doorbraak boven $89.800 het startpunt vormen voor een stijging richting hogere weerstanden. Een eerste doel ligt bij de zone rond $91.521, gevolgd door een gebied dichtbij $95.000. Zo’n beweging zou het consolidatiebeeld doorbreken en een nieuwe fase van koopinteresse bevestigen.

Wat de ontwikkelingen samen laten zien

De combinatie van minder vraag, meer speculative liquiditeit en een koers die onder een vaste weerstand blijft hangen, wijst op een markt die zich in een evenwichtsperiode bevindt. De volgende grote beweging hangt daarom vooral af van nieuwe instroom, niet van sell pressure. Zodra het volume aantrekt, kan de Bitcoin koers opnieuw richting de bovenkant van de huidige range bewegen.

Wij zien dat er bij de huidige structuur inderdaad een symmetrical triangle tussen dalende weerstand rond $88.000-$89.000 en stijgende support rond $86.000 vormt, maar de lagere Realized Cap Change en de stijgende STH-LTH ratio wijzen op een markt die minder krachtig reageert op technische patronen dan gebruikelijk.

Een uitbraak boven $89.000 blijft mogelijk, maar vereist duidelijk meer spot volume dan de analist inschat. Wij verwachten daarom deze week eerder een daling onder $86.000 door de hogere aanwezigheid van short-term traders.

