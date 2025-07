De Amerikaanse politiek heeft een duidelijke boodschap afgegeven: de omstreden GENIUS Act is voorlopig geblokkeerd. Terwijl voorstanders hoopten dat de wetgeving zou zorgen voor duidelijke stablecoin regulering, zijn critici zoals congreslid Marjorie Taylor Greene overtuigd van het tegendeel. Volgens hen vormt de wet een directe bedreiging voor financiële vrijheid, met het gevaar dat het de deur opent naar nog meer overheidscontrole over digitale valuta’s.

Waarom is de GENIUS Act zo controversieel?

De wet wordt gezien als een manier om stablecoins (zoals USDT en USDC) beter te reguleren en zo consumenten te beschermen. Maar tegenstanders beschouwen het juist als een sluiproute richting een overheidsgecontroleerde digitale coin, vergelijkbaar met een Central Bank Digital Currency (CBDC). Greene noemt het een “gateway naar een cashloze samenleving” waarin burgers afhankelijk worden van digitale tools die de overheid potentieel tegen hen kan gebruiken.

This week Congress passed crypto legislation. The American people hardly have any idea what it is, what it means, and what passed. 1. GENUIS ACT – I voted NO. It passed the Senate and the House and will be signed into law today.

This bill regulates stablecoins and provides for… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 18, 2025

Volgens Greene betekent deze digitale afhankelijkheid een verlies van anonimiteit en controle. In haar woorden: “Fysiek geld kun je vasthouden, verstoppen en opsparen voor je familie, een digitale dollar niet”. Dit voedt de angst dat men in de toekomst beperkt kan worden in wat ze kopen, of zelfs uitgesloten kunnen worden van het financiële systeem.

Trump en de crypto markt

Opvallend is dat ook voormalige Republikeinse leiders kritiek uiten op de crypto aanpak van de regering onder Donald Trump. Voormalig afgevaardigde Tim Cahill stelt dat “Trump vooral geïnteresseerd is in deals, niet in de gevolgen op lange termijn”. Hij wijst op eerdere beleidskeuzes die cashloos betalen aanmoedigden, zoals tolheffing via E-ZPass, die volgens hem leiden tot “meer surveillance en verborgen kosten.”

I completely agree and this is going to happen under @realDonaldTrump @potus The American people only need to look at what’s happened ez pass to see what the future brings. They forced ez pass cashless systems which they then added thousands of more tolls . And oh by the… — NHVOICE Hon Tim Cahill 🇺🇸 (@NHVOICEOFFICIAL) July 18, 2025

Voor traders is het blokkeren van de GENIUS Act voorlopig positief nieuws. Het betekent dat de vrijheid om stablecoins te gebruiken zonder strenge tussenkomst van overheidsinstanties nog in stand blijft. Ook kan het blokkeren van de wet zorgen voor nieuwe impulsen in de koers van Bitcoin en altcoins, nu duidelijk is dat directe overheidscontrole voorlopig uitblijft. De vrees voor strenge beperkingen op wallets en transacties is daardoor op korte termijn afgenomen.

Wat betekent dit voor crypto regulering in de toekomst?

Hoewel de GENIUS Act voorlopig geen vooruitgang boekt, blijft de discussie eromheen gaande. De wet had invloed kunnen hebben op de manier waarop stablecoins door Wall Street, banken en fintech bedrijven worden aangeboden. Het afwijzen van de wet betekent niet dat de discussie stopt. Integendeel, het zorgt ervoor dat de kwestie nog meer gesplitst raakt over wie de digitale economie moet beheersen: overheden of gebruikers en traders zelf.

