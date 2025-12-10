Senator Cynthia Lummis liet op 9 december weten dat de Amerikaanse Crypto Market Structure Bill mogelijk deze week in het Congres wordt opgepakt. Hoewel er nog geen officiële agenda is, kan deze regelgeving directe gevolgen hebben voor de marktstructuur en institutionele toegang tot crypto. Tegelijkertijd toont on-chain data dat grote wallets extra BTC richting exchanges verplaatsen. De vraag is nu of de Bitcoin koers hierdoor verder richting $100.000 kan gaan.

Bitcoin koers: de mogelijke impact van de uitspraak van Senator Lummis

Lummis vertelt dat dit het juiste moment is om de wet door te zetten. De bill bepaalt welke toezichthouder verantwoordelijk wordt voor verschillende cryptomunten en kan daardoor rust brengen voor grote marktpartijen die al langer op duidelijkheid wachten.

Voor marktwaarnemers valt vooral de timing op, omdat dit soort regelgeving vaak voorafgaat aan grotere bewegingen in de Bitcoin koers tijdens weken met veel headline nieuws.

🚨HUGE: MAJOR CRYPTO BILL ADVANCES! 🇺🇸 Senators Gillibrand and Lummis say a full draft is coming THIS WEEK, with hearings and a vote planned as early as NEXT WEEK! pic.twitter.com/qYikWl6cT0 — Coin Bureau (@coinbureau) December 9, 2025

Onze analyse: wij verwachten een gematigder verloop dan Lummis schetst, omdat er nog geen officiële plenaire planning is en eerdere wetsvoorstellen vaker vertraging opliepen.

BTC koers richting $94.000 en mogelijk $100.000 deze week

De Bitcoin koers stijgt deze week opnieuw sterk. Traders kijken daarom naar de prijszone rond $100.000, omdat dit een psychologisch niveau is dat bij overschrijding vaak tot extra momentum bij de bulls leidt.

Als de Bitcoin koers deze week inderdaad door de grens van $100.000 gaat, ontstaat er meestal ook voor altcoins meer ruimte voor grotere koersbewegingen.

In eerdere Bitcoin cycli begon een altseason steeds nadat BTC eerst een sterke impuls had afgerond en vervolgens zijwaarts ging bewegen. Crypto tokens als Solana en Cardano kregen in die fasen extra volume door een doorstroming vanuit BTC winstnemingen.

Liften indirect mee via $HYPER met zijn hogere winstpotentie

Wie niet direct extra BTC wil kopen, kan volgens crypto-analisten ook eens naar Bitcoin Hyper ($HYPER) kijken. Dit is een nieuw Layer-2 protocol op Bitcoin, dat snelle en goedkope transacties mogelijk maakt. Het netwerk ondersteunt mememunten, DeFi, RWA’s en NFT’s.

Holders kunnen hun BTC inzetten binnen het Hyper ecosysteem en zo extra beloningen krijgen. De $HYPER presale loopt nog en heeft een vaste lage instapprijs met staking bonussen. Zodra de financiering boven $6,2 miljoen komt, stijgt de tokenprijs automatisch binnen tien uur.

Waar een stijging van BTC naar $200.000 een verdubbeling inhoudt, kan deze $Hyper lancering volgens sommige crypto-analisten richting een 10x stijging gaan.