Whale adressen hebben in de afgelopen 48 uur meer dan 250 miljoen XRP tokens verkocht, volgens on-chain data van meerdere grote trackers. Deze snelle uitstroom volgt op een lange periode waarin dezelfde wallets juist XRP kochten. De omslag in gedrag laat zien dat grote XRP holders hun positie actief verkleinen. Hierdoor neemt de verkoopdruk toe, wat het lastiger maakt om het recente herstel vast te houden. Kan de XRP koers hierdoor verder verzwakken?

XRP koers wordt beïnvloedt door de whale activiteit

De groep wallets met tussen de 10 miljoen en 100 miljoen XRP speelt een opvallende rol in het marktbeeld. Zij kochten eerder meer dan twintig dagen achter elkaar, maar zijn nu overgestapt op verkopen. De verkoop van meer dan 250 miljoen tokens ter waarde van ruim $480 miljoen in zo’n korte periode wijst op afnemend vertrouwen bij grote marktspelers.

Whales dragen normaal gesproken bij aan stabiliteit doordat zij in dalende markten extra liquiditeit bieden. Wanneer zij stoppen met kopen en juist verkopen, ontstaat er echter een leegte aan de koopkant van de markt. Deze verkoopbeweging zorgt daardoor voor meer neerwaartse druk en maakt de markt gevoeliger voor extra volatiliteit.

Een plotselinge omslag in houding van deze groep komt zelden voor zonder duidelijke reden. De combinatie van oplopende marktdruk en de snelle afbouw van grote posities kan een signaal zijn dat whales een zwakkere fase verwachten.

On-chain indicatoren tonen extra risico voor de XRP koers

Naast de whale-activiteit laat de MVRV Long-Short Difference ook een duidelijke verslechtering zien. Deze indicator vergelijkt het gemiddelde rendement van langetermijnhouders met dat van kortetermijn holders.

De waarde hiervan is voor het eerst in vijf maanden onder nul gezakt. Dit betekent dat langetermijn holders gemiddeld verlies draaien, terwijl kortetermijn holders nog winstkansen hebben.

Kortetermijn holders zijn sneller geneigd te verkopen zodra er een beperkte koersstijging optreedt. Hierdoor kunnen kleine koersoplevingen al worden afgebroken voordat er een bredere trendomslag ontstaat. Dit vergroot de volatiliteit en maakt herstelbewegingen minder sterk.

Belangrijke steun en mogelijk vervolg voor de XRP koers

XRP is in de afgelopen elf dagen met meer dan 23% gedaald. De daling onder de psychologische grens van $2,00 brengt extra spanning in de XRP markt. Dit niveau fungeerde eerder als steun, waardoor het verlies ervan het bearish sentiment versterkt.

Wanneer de whales blijven verkopen en de on-chain indicatoren verder verzwakken, kan de XRP markt opnieuw richting het prijsgebied rond $1,79 bewegen. Dit verlengt dan de neerwaartse trend en vertraagt het herstel verder.

Een stabilisatie van de XRP uitstroom of een bredere verbetering in de markt kan juist ruimte bieden om het $2,00 niveau terug te winnen. Bij een succesvolle herwinning van dit prijsniveau ligt een koersbeweging richting $2,14 voor de hand, omdat daar eerder veel aanbod actief was.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan de technische analyse, die een opleving richting het prijsgebied rond $2,20 mogelijk acht. De prijszone tussen $1,90 en $2,00 blijft volgens ons belangrijk, maar de recente uitstroom van meer dan 250 miljoen XRP tokens vergroot het risico dat deze steun vaker wordt getest.

Waar de crypto-analist vooral kijkt naar de vorming van een nieuwe piek binnen één tot drie weken, letten wij vooral op de combinatie van whale activiteit en de negatieve MVRV LongShort Difference. Deze twee factoren kunnen het herstel vertragen, zelfs wanneer de prijs tijdelijk oploopt richting de eerstvolgende weerstand.

