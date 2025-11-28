Nieuwe data van CryptoQuant toont op 27 november 2025 dat grote wallets na de recente dip ongeveer 15.000 BTC hebben gekocht. Tegelijkertijd lieten de spot BTC ETF’s volgens Farside gisteren een instroom van $21 miljoen zien. Deze combinatie van minder aanbod op exchanges en nieuwe instroom in BTC ETF’s leidt tot een herstelfase. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen naar $100.000?

Bitcoin koers herstelt na sterke dip

Na de eerdere terugval in november is de Bitcoin koers de afgelopen week met bijna 5% gestegen doordat whales lagere prijsniveaus gebruikten om BTC te kopen. De totale exchange voorraad daalt hierdoor naar ongeveer 2,1 miljoen BTC.

Minder aanbod op exchanges betekent dat traders minder direct beschikbare BTC supply zien, wat in de afgelopen jaren vaak samenviel met opwaartse koersbewegingen van Bitcoin.

Daarnaast laten de spot BTC ETF’s opnieuw een positieve instroom zien. BlackRock’s IBIT nam hiervan het grootste deel voor zijn rekening, met ongeveer $18 miljoen instroom. Hierdoor stijgt het totale beheerde vermogen van deze ETF verder boven de $50 miljard. Eerder zorgden dagen met ETF instroom vaak voor meer vraag vanuit retail- en institutionele marktpartijen.

Bitcoin koers en de technische niveaus in beeld

Crypto-analist Altcoin Sherpa meldt dat hij als eerste doelgebied $93.000 ziet. Daarna kijkt hij in hetzelfde scenario richting $100.000, voordat volgens hem een grotere koerscorrectie mogelijk is. Hij baseert dit vooral op de recente Bitcoin prijsstructuur.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder verloop dan Altcoin Sherpa, omdat de recente prijsactie vooral past binnen een herstel vanaf de steunzone tussen $86.000 en $88.000. Deze prijszone heeft in het verleden meerdere sterke reacties laten zien, waardoor dit gebied opnieuw relevant blijft.

Een doorbraak van Bitcoin boven de eerstvolgende weerstand tussen $94.000 en $96.000 is volgens ons noodzakelijk om het momentum echt te draaien.

Deze prijszone valt samen met een dalende trendlijn die eerdere afwijzingen veroorzaakte. Zolang de BTC prijs onder deze trendlijn blijft, achten wij een periode van compressie waarschijnlijk. Pas wanneer de trendlijn breekt, kan een koersbeweging richting hogere niveaus ontstaan binnen een tijdvenster van ongeveer 7 tot 14 dagen.

De on-chain signalen blijven positief voor de bulls

De funding staat rond -0,002%, wat betekent dat de BTC shorts een kleine vergoeding betalen. In het verleden gebeurde dit vooral wanneer de bears te agressief inzetten terwijl de Bitcoin prijs al aan het herstellen is. Dit vergroot soms de kans op een short squeeze wanneer de BTC prijs boven een belangrijk niveau sluit.

De MVRV staat op 2,1. Deze indicator vergelijkt de gemiddelde inkoopprijs van holders met de huidige marktwaarde. Historisch gezien zat Bitcoin in eerdere bullmarkten vaak hoger dan dit niveau voordat er een grotere correctie kwam. Dat geeft de bulls extra vertrouwen dat de huidige waardering niet extreem is in vergelijking met eerdere BTC cycli.

De macro en BTC ETF data ondersteunen het Bitcoin herstel

De cryptomarkt rekent volgens CME FedWatch op een grote kans dat de Federal Reserve in december een renteverlaging doorvoert. Dit maakt risicovolle activa aantrekkelijker. Daarnaast blijven de verwachtingen over een crypto vriendelijker beleid onder president Trump een belangrijke factor voor institutionele partijen.

Tot slot toont een recente analyse van Glassnode dat november in eerdere jaren regelmatig een BTC koersdaling liet zien, gevolgd door een sterke decemberperiode. Vanaf 2017 eindigde driekwart van deze situaties in een zogenoemde Santa Rally, met een gemiddelde stijging van 28% richting het einde van het jaar.

