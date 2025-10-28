Nieuwe on-chain data laat zien dat Dogecoin whales opnieuw actief worden. Grote wallets kochten de afgelopen week miljoenen DOGE tijdens periodes van lage volatiliteit. Volgens gegevens van Santiment en Glassnode ging het om transacties ter waarde van ongeveer $2,9 miljoen tussen lang slapende wallets. Deze verschuiving wijst op een groeiende interesse van grote investeerders. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort weer herstellen?

Dogecoin koers blijft boven belangrijke Ichimoku Cloud steun

Een technische analyse van crypto-analist Trader Tardigrade toont een positieve ontwikkeling in het Ichimoku Cloud model. De Dogecoin prijs herstelde eerder vanaf de onderste Kumo zone, wat duidt op een overgang van verkoopdruk naar koopkracht.

De Tenkan-Sen en Kijun-Sen lijnen kruisen elkaar in een bullish patroon, iets wat vaak gebeurt aan het begin van een langere opwaartse koersbeweging.

Tijdens dit herstel nam het handelsvolume sterk toe, wat de betrouwbaarheid van dit signaal vergrootte. De koers bleef vervolgens boven de cloud en boven beide conversielijnen. Zolang deze structuur in stand blijft, verwachten crypto-analisten dat de Dogecoin koers stabiel blijft zolang de cloud steun biedt.

🚀 Subs scored the ultimate, sweet, the best buy spot — $DOGE nailed my prediction, catching the bottom like clockwork! Early alerts turned that dip into gains; my Ichimoku breakdowns spotted the reversal before it popped. Want your edge on trends, signals, & S/R for $DOGE?… https://t.co/9JL2hchTub pic.twitter.com/vG1w5zhB4F — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) October 27, 2025

Crypto-analisten zien duidelijke range in Dogecoin koers

Volgens crypto-analist Crypto Bully beweegt Dogecoin momenteel in een herkenbaar prijskanaal tussen ongeveer $0,18 en $0,22. In dit bereik kopen traders vaak dips aan de onderzijde en nemen ze winst bij de bovengrens. De DOGE koers bevindt zich nu rond $0,20, dicht bij het midden van dit kanaal, waardoor de kans op een verdere consolidatie groot is.

Crypto Bully gebruikt daarnaast VWAP banden om prijszones te identificeren waar kortetermijntraders hun DOGE posities kunnen aanpassen. Als de Dogecoin koers overtuigend boven deze banden uitbreekt, kan dat een signaal van een nieuwe trendfase zijn met meer kracht aan de koopzijde.

$DOGE – If it looks like a range, trades like a range, then it must be a range – Lately, market has rewarded you for being rational and taking aggressive profits. So if you're positioned from the range lows it's good to take some profits here – If we sweep the range highs and… pic.twitter.com/xFnwqq7Z0E — Crypto Bully 🔥 (@BullyDCrypto) October 27, 2025

De whales versterken langetermijnstructuur van DOGE

De recente positieopbouw van whales tijdens rustige handelsdagen ondersteunt de gedachte dat Dogecoin zich in een langetermijnopbouw bevindt. Grote marktspelers nemen posities in, terwijl retailbeleggers winst nemen. Deze verdeling van het DOGE aanbod zorgt vaak voor een stabielere basis voordat nieuwe volatiliteit ontstaat.

A whale withdrew 15.115M $DOGE, worth $2.95M, from #Binance after being dormant for 11 months. The whale also sold 7,473 $DOGE for $1,450 $USDT from his old holding. Currently holding 15.19M $DOGE, worth $12.96M. Address: 0xb41eea82cbd75cc8aa9446c65ef0e9979016b81b pic.twitter.com/ZFoPXagBCi — Onchain Lens (@OnchainLens) October 26, 2025

Samen met het technische herstel boven de cloud en de stabiele rangestructuur wijst dit op een Dogecoin markt die zich voorbereidt op de volgende fase. De combinatie van toegenomen whale activiteit, een stijgend handelsvolume en sterke ondersteuning vergroot de kans dat de Dogecoin koers op middellange termijn haar opwaartse trend kan hervatten.

