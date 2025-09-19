Het narratief rond crypto ETF’s zit niet langer vast aan Bitcoin en Ethereum. In september 2025 zijn ook een XRP ETF en een ADA ETF in het vizier gekomen van institutionele beleggers. Mede dankzij een reeks aankondigingen en regelgevende versoepelingen vanuit de Amerikaanse SEC. De markt reageert met oplopende volumes en verbeterde sentiment. Analisten vragen zich nu af: staan we aan het begin van een altcoin season?

SEC goedkeuring en multi-asset ETF’s

De doorbraak kwam met de goedkeuring van Grayscale’s Digital Large Cap Fund (GDLC) voor notering op de New York Stock Exchange. Deze multi-asset ETF volgt de prestaties van de vijf grootste digitale activa op basis van liquiditeit en marktkapitalisatie. Deze coins zijn: Bitcoin (77%), Ethereum (12%), XRP (5,7%), Solana (3,3%) en Cardano (1%).

In combinatie met de recent versoepelde listing standaarden voor commodity based crypto ETF’s betekent dit dat altcoins nu voor het eerst serieus worden overwogen voor gereguleerde beleggingsproducten. De SEC’s nieuwe benadering maakt het mogelijk om ETF’s sneller te noteren, zolang de onderliggende activa op een exchange met toezicht verhandeld worden. Dat geldt inmiddels ook voor XRP en ADA, die beide futures contracten hebben op Amerikaanse platforms zoals Coinbase Derivatives.

Ripple en Cardano profiteren

De opname van XRP en Cardano in een gereguleerd fonds heeft een krachtig psychologisch effect. Jarenlang werden deze projecten geassocieerd met juridische onzekerheid (Ripple vs. SEC) of gebrek aan institutionele interesse (Cardano). Nu deze barrières verdwijnen, ontstaat een nieuw narratief: legitieme, gereguleerde toegang tot altcoins.

Voor de Ripple koers is dit een belangrijke stap. Na de formele beëindiging van de rechtszaak tussen Ripple en de SEC groeit de institutionele belangstelling. De recente lancering van de XRPR ETF van REX-Osprey benadrukt dit. Het fonds registreerde $24 miljoen volume op dag één en liet zien dat de vraag naar gereguleerde XRP producten reëel is.

Ook voor Cardano betekent dit momentum. Hoewel ADA in het GDLC fonds een bescheiden allocatie heeft, opent de opname de deur naar grotere exposure. En net als bij XRP zou een aparte spot ETF de ADA koers kunnen versterken, vooral als er liquiditeit vrijkomt vanuit traditionele markten.

Waarom zijn ETF’s zo belangrijk?

Wat ETF’s onderscheidt van andere vormen van adoptie, is de mate van institutionele kapitaalinstroom die ze mogelijk maken. Voorheen was het voor pensioenfondsen, family offices en vermogensbeheerders vrijwel onmogelijk om exposure te krijgen naar altcoins zonder complexe structuren of risico’s. Gereguleerde fondsen veranderen dat.

$ADA is looking 🔥 right now. 🔹 Price is still above Ichimoku cloud

🔹 Strong rebound after forming double-bottom

🔹 Grayscale ADA ETF approval odds keep rising (87% chance by Oct 22) If SEC gives the green light, $ADA won’t stay quiet. Are you ready for it?@coinexcom pic.twitter.com/qin1jDueHv — MoonBitz (@MoonBittz) September 18, 2025

ETF’s vergroten bovendien de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van een asset. Ze worden besproken in traditionele media, komen op de radar van financiële adviseurs en krijgen een ISIN-code die toegang geeft tot institutionele platforms. Dit geldt nu ook voor XRP en ADA.

Een breder gevolg hiervan kan een verschuiving betekenen van crypto als speculatief middel naar volwaardige asset. Zeker in combinatie met het opwaartse momentum van andere altcoins zou dit het begin kunnen zijn van een nieuwe altseason. Dit gaat dan gepaard met meer koersstijgingen gebaseerd op fundamentele vraag.

Zijn de verwachtingen al ingeprijsd?

Zijn de ETF speculaties al volledig ingeprijsd? De huidige koersstijgingen van XRP en ADA blijven relatief beperkt vergeleken met eerdere rally’s. Dat suggereert dat er nog ruimte is voor een verdere waardestijging, vooral als concrete spot ETF’s volgen.

#ALTCOINS BREAK FINALLY HAPPENING! 💥 The long-awaited breakout across the #altcoins market structure is unfolding. Get ready for the next rally. 📈🚀 pic.twitter.com/bFSwELtutZ — Titan of Crypto (@Washigorira) September 18, 2025

Op korte termijn is het sentiment duidelijk verbeterd. Zolang de SEC hun versoepelde houding handhaaft en andere aanbieders volgen met ETF aanvragen voor XRP of ADA, is het opwaarts potentieel nog niet uitgeput. Voor traders en investeerders betekent dit een strategisch moment om altcoins niet langer als risicovol te zien, maar als gereguleerde kansen binnen een snel groeiende markt.

