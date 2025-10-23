De goedkeuring van de langverwachte XRP ETF is opnieuw vertraagd door de aanhoudende ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid. Daardoor heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) al hun activiteiten tijdelijk stilgelegd. De oorspronkelijke deadlines, gepland tussen 18 en 25 oktober, zijn verschoven naar eind november tot eind december 2025. Ripple lijkt geen rust te krijgen in de moeizame strijd voor institutionele erkenning, maar wat betekent deze teleurstelling voor de XRP koers?

Shutdown legt SEC stil

De SEC heeft door de ‘shutdown’ alle lopende dossiers (waaronder ETF-aanvragen) tijdelijk bevroren. Analisten waarschuwen dat het na de heropening nog vier weken nodig heeft om de opgelopen achterstand weg te werken. Pas daarna kunnen juridische herzieningen en goedkeuringsprocedures hervat worden.

🇺🇲SEC Chair Atkins dropped a major update! The SEC is modernizing U.S. securities laws to include digital assets.

Government shutdown slowed crypto progress, but says the SEC is moving away from enforcement-first toward forward-looking regulation 🚀#XRP #CryptoMarket pic.twitter.com/TRkldqIyfU — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) October 22, 2025

Volgens insiders is de vertraging geen inhoudelijke afwijzing. Zelfs na de heropening kan het weken duren voor de SEC de XRP aanvraag opnieuw behandelt. Bloomberg’s Eric Balchunas noemde de situatie een ‘rain delay’, oftewel slechts een pauze.

De vertraging raakt niet alleen XRP, maar ook aanvragen voor Solana (SOL), Cardano (ADA) en Litecoin (LTC) ETF’s. Grote vermogensbeheerders zoals Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, WisdomTree en CoinShares wachten allemaal op hun beurt.

99% kans op goedkeuring in 2025

Ondanks de vertraging blijft het marktsentiment opvallend optimistisch. Volgens Polymarket schatten traders de kans op een XRP ETF goedkeuring voor eind 2025 op 99%, het hoogste niveau sinds de aanvragen begonnen.

Dat optimisme wordt deels gevoed door recente SEC-hervormingen, waaronder de afschaffing van het oude 19b-4 proces. De nieuwe generieke listing standaard richt zich enkel op het S-1 registratieformulier, wat goedkeuringen aanzienlijk verkort. Analisten zien dat als een structurele verbetering, met minder bureaucratie en meer transparantie.

Mocht de ETF eind 2025 toch worden goedgekeurd, dan zou dit volgens analisten een nieuwe institutionele golf richting XRP kunnen ontketenen. Eentje die vergelijkbaar is met wat gebeurde na de eerste Bitcoin ETF lanceringen.

Impact op de XRP koers

De XRP koers blijft opvallend stabiel ondanks de vertraging. De token handelt momenteel rond $2,40, slechts licht gedaald sinds het begin van oktober. Traders lijken de vertraging te interpreteren als een tijdelijk obstakel, en niet als een structureel risico.

Technisch gezien bevindt XRP zich boven zijn steunzone van $2,25, met weerstand rond $2,55. Een breakout boven dat niveau zou volgens analisten de deur openen naar een nieuwe rally richting $3. Vooral als het marktsentiment herstelt zodra de SEC de werkzaamheden hervat.

Macro-economisch blijft XRP aantrekkelijk voor investeerders die zoeken naar assets met duidelijke use cases. Ripple’s rol in internationale betalingen en toenemende institutionele interesse versterken het perspectief op lange termijn, zelfs bij korte vertragingen.

November cruciaal voor Ripple

De komende maand wordt bepalend. Zodra de Amerikaanse overheid heropent, verwacht men dat de SEC de backlog in vier weken verwerkt en de XRP-aanvraag als prioriteit behandelt. Analisten voorspellen dat de beslissingsperiode dan tussen eind november en eind december valt.

De XRP ETF is dus niet definitief geannuleerd, slechts gepauzeerd. En met 99% kans op een goedkeuring in 2025 lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Ripple zijn langverwachte institutionele doorbraak krijgt. Voor nu is het belangrijk voor traders om strategisch te positioneren.

