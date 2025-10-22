De afgelopen dagen stond Ripple (XRP) opnieuw volop in de schijnwerpers, en dit keer niet door rechtszaken of geruchten, maar door twee concrete, bullish ontwikkelingen. Enerzijds komt er nieuws dat investeringsmaatschappij Evernorth bezig is om via een SPAC constructie meer dan $1 miljard op te halen voor de oprichting van de grootste XRP treasury ooit. Tegelijkertijd zou Ripple volgens meerdere bronnen in vergevorderde gesprekken zijn om de bovenste verdiepingen van het iconische Leadenhall gebouw in Londen te huren, een duidelijke stap richting verdere institutionele uitbreiding.

Samen vormen deze twee gebeurtenissen een krachtig signaal. Ripple lijkt klaar om zijn positie te versterken als brug tussen traditionele financiële markten en blockchain gebaseerde betalingen. De XRP koers, die momenteel rond $2,40 handelt, reageerde positief op het nieuws en steeg binnen enkele uren meer dan 7%. Analisten waarschuwen dat dit nog maar het begin kan zijn van een grotere beweging richting $3 of hoger.

Evernorth’s $1 miljard SPAC-plan: de grootste XRP treasury ooit

Volgens bronnen van CryptoNews werkt Evernorth, een financieel conglomeraat dat zich specialiseert in blockchain asset management, aan een special purpose acquisition company (SPAC) waarmee het meer dan $1 miljard wil ophalen. Dat geld zal worden gebruikt voor de creatie van een dedicated XRP treasury, een fonds dat liquiditeit moet bieden aan banken, betalingsproviders en fintechbedrijven die het RippleNet willen gebruiken.

Hoewel het plan nog niet officieel door Ripple zelf is bevestigd, zou de samenwerking volgens insiders zijn afgestemd met het leadership team van CEO Brad Garlinghouse. De stap past in Ripple’s bredere strategie om XRP te positioneren als het standaard settlement-instrument voor internationale betalingen en tokenized assets.

Een dergelijke treasury zou de liquiditeit van XRP aanzienlijk vergroten, en dat is precies wat institutionele gebruikers nodig hebben. “Dit kan de sprong zijn van niche gebruik naar mainstream adoptie,” zei analist Scott Melker op X. “Met $1 miljard aan gegarandeerde liquiditeit wordt XRP aantrekkelijker dan ooit voor cross-border toepassingen.”

Het nieuws over de Evernorth treasury zorgde voor onmiddellijke reactie op de markt. Whale data van Santiment tonen een stijging in grote transacties (boven 1 miljoen XRP) van meer dan 35% binnen 24 uur, een duidelijk teken dat professionele beleggers posities uitbreiden.

🚀 Evernorth x XRP — The $1 Billion Treasury Play Ripple’s ecosystem just leveled up. A new company called Evernorth is going public on Nasdaq under the ticker $XRPN, backed by Ripple and key figures from the XRP community. Their plan? To raise $1 billion+ and use it to buy… pic.twitter.com/MNqg8s1t3y — The Foild (@TheFoild) October 21, 2025

Ripple breidt uit naar Londen – kantoor in Leadenhall Building

Alsof dat niet genoeg was, doken er bijna gelijktijdig berichten op dat Ripple in gesprekken is om meerdere verdiepingen van het Leadenhall gebouw (“The Cheesegrater”) in Londen te huren. Dit 225 meter hoge landmark wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze zakelijke locaties van de stad.

Een mogelijke verhuizing naar Leadenhall zou een symbolische en praktische zet zijn van Ripple. Londen is al jaren een internationaal fintech centrum, en de Britse toezichthouder FCA heeft recent laten zien open te staan voor crypto innovatie, vooral in de sector van stablecoins en tokenization.

Volgens insiders zou het kantoor dienen als Europees hoofdkantoor voor Ripple’s institutional partnerships, inclusief samenwerkingen met banken, betalingsnetwerken en stablecoin initiatieven. Daarmee breidt Ripple zijn voetafdruk verder uit buiten de VS, iets wat CEO Garlinghouse de afgelopen maanden meerdere keren als prioriteit noemde.

“Ripple’s aanwezigheid in Londen is geen marketingstunt,” aldus financieel commentator Lark Davis. “Het is een strategische zet richting markten waar regelgeving duidelijker en innovatie sneller is.”

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De timing van dit nieuws is cruciaal. XRP handelt momenteel rond $2,40, vlak onder een belangrijke technische weerstand bij $2,50. Een doorbraak daarboven zou volgens technische analisten de weg vrijmaken richting $2,85–$3,10, waar de volgende grote supply zone ligt.

De RSI blijft stabiel rond 58, wat suggereert dat er nog ruimte is voor verdere stijging zonder ‘overbought’ condities. De 200-daagse moving average (momenteel op $1,95) blijft als stevige support dienen, terwijl het handelsvolume op dagbasis met meer dan 80% toenam na de aankondiging.

Analist Ali Martinez stelde in een update dat de combinatie van institutioneel nieuws en technische sterkte “het ideale recept vormt voor een trendomslag”. Volgens zijn modellen kan XRP “binnen enkele weken richting de $3,20 bewegen”, mits de algemene marktrichting positief blijft. Lees hier meer over de XRP verwachting.

Institutioneel vertrouwen groeit

Het meest opvallende aan deze recente ontwikkelingen is misschien niet de koersreactie, maar het herstel van vertrouwen in Ripple als bedrijf. Na jaren van juridische onzekerheid lijkt de organisatie eindelijk haar belofte waar te maken. De brug slaan tussen crypto en het traditionele financiële systeem.

De oprichting van een $1 miljard treasury door Evernorth laat zien dat grote spelers opnieuw durven inzetten op XRP als infrastructuurlaag, terwijl de verhuizing naar Londen benadrukt dat Ripple zich opmaakt voor een wereldwijde expansie.

Terwijl veel cryptoprojecten vechten voor relevantie, positioneert Ripple zich als een financiële instelling van de volgende generatie.

