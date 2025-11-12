De langverwachte XRP spot ETF gaat morgen officieel van start op de Nasdaq, waarmee Ripple zich aansluit bij de groeiende lijst van crypto’s met een gereguleerd beleggingsproduct in de Verenigde Staten. De ETF, uitgegeven door Canary Capital, kreeg deze week groen licht nadat het ‘delaying amendment’ werd verwijderd en de Form 8-A werd goedgekeurd. Volgens meerdere analisten en insiders, waaronder Bloomberg’s Eric Balchunas, betekent dat een ding: de handel start donderdag.

De aankondiging zorgde meteen voor een golf van activiteit op de markt. XRP steeg kortstondig boven $2,70, terwijl het handelsvolume met ruim 45% toenam. De verwachting is dat de eerste handelsdag grote volatiliteit zal brengen, vergelijkbaar met de lancering van de eerste Bitcoin ETF’s eerder dit jaar.

Wat betekent de ETF lancering voor de XRP koers?

De lancering van een spot ETF is meer dan symboliek; het opent de deur voor een nieuw type belegger. Tot nu toe konden veel Amerikaanse institutionele partijen niet rechtstreeks in XRP investeren vanwege interne regels of ‘compliance’ beperkingen. Een ETF verandert dat. Volgens analisten bij DLNews en FXEmpire kan deze opening in theorie miljarden dollars aan nieuw kapitaal richting XRP trekken.

Toch is de impact op korte termijn vaak dubbelzinnig. Historisch gezien volgen ETF lanceringen een “buy the rumor, sell the news” patroon: koersen stijgen vooraf, waarna winstneming direct na de start kan zorgen voor tijdelijke druk. De echte waarde ligt in de weken daarna, wanneer grote vermogensbeheerders, pensioenfondsen en brokers het product in hun portefeuilles opnemen.

Als die adoptie doorzet, verwachten meerdere experts een geleidelijke koersstijging richting $3,50 – $5,00 in de komende maand, afhankelijk van handelsvolumes en netto instroom in het fonds.

Vergelijking met eerdere ETF successen

Toen de eerste Bitcoin spot ETF’s begin 2024 werden gelanceerd, stroomde er in de eerste maand meer dan $11 miljard binnen. Dat leidde tot een stijging van BTC van ongeveer $48.000 naar ruim $73.000.

Hoewel XRP een kleinere markt heeft, is de verwachting dat de relatieve impact vergelijkbaar kan zijn, zeker als meerdere beurzen volgen met hun eigen producten. Daarnaast profiteert Ripple van de recente rechtszekerheid: het bedrijf won eerder dit jaar zijn rechtszaak over de classificatie van XRP, waardoor het nu volledig vrij is om in de VS verhandeld te worden. Die juridische duidelijkheid geeft de ETF lancering extra geloofwaardigheid.

Volgens analist Jake Claver kan de combinatie van institutionele toegang, ETF liquiditeit en Ripple’s eigen stablecoin RLUSD een ‘marktmultiplicator effect’ veroorzaken: nieuw kapitaal vergroot niet alleen de koers, maar ook het handelsvolume en de marktdiepte.

Technische niveaus en marktsentiment

De XRP koers heeft de afgelopen week opvallend stabiel gehandeld. Na een korte dip naar $2,42 herstelde de koers sterk, gesteund door toenemende open interest en groeiende whale activiteit. De XRP verwachting blijft dus belangrijk om te volgen.

On-chain data laat zien dat adressen met meer dan 10 miljoen XRP hun holdings opnieuw uitbreiden, een klassiek teken dat grote spelers zich voorbereiden op verhoogde volatiliteit.

Het belangrijkste weerstandsniveau ligt rond $2,85, gevolgd door $3,40. Als de ETF lancering leidt tot een sterke instroom, kan een uitbraak boven $3,40 de deur openen naar $5, het koersdoel dat meerdere analisten voor november aanhouden. Aan de onderkant vormt $2,50 de cruciale steun. Zolang XRP daarboven blijft, blijft het technische beeld bullish.

Institutionele adoptie in stroomversnelling

Wat de lancering van de XRP ETF vooral laat zien, is dat crypto definitief zijn weg vindt naar de traditionele financiële wereld. Na Bitcoin en Ethereum is XRP nu de derde grote munt met een gereguleerde ETF structuur in de VS. Dat maakt de token aantrekkelijk voor banken, beleggingsfondsen en family offices die blootstelling aan digitale beleggingen willen zonder direct walletbeheer of exchange risico’s.

De verwachting is dat andere fondshuizen de komende maanden soortgelijke producten zullen aanvragen, wat de concurrentie en de totale instroom verder kan vergroten. Elke nieuwe listing vergroot de liquiditeit, verlaagt spreads en versterkt het vertrouwen in crypto als beleggingsklasse.

🚨NEW: @CanaryFunds has filed its Form 8-A. This is the final step before it goes effective at 5:30 PM ET Wednesday once the Nasdaq certifies the listing. When that happens, the last hurdle is cleared and the first $XRP spot ETF will be set to launch Thursday at market open.

Voorzichtig optimisme blijft gepast

Toch waarschuwen experts dat beleggers hun verwachtingen realistisch moeten houden. ETF lanceringen veroorzaken vaak pieken in handelsactiviteit, maar de structurele effecten tonen zich pas na enkele weken. De echte test wordt of de ETF daadwerkelijk constante instroom kan aantrekken en of marktmakers de spreads strak kunnen houden.

Mocht de vraag consistent blijken, dan kan XRP zich na jaren van stilstand eindelijk herpositioneren als een van de dominante altcoins in institutionele portefeuilles.

