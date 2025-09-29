Meerdere spot XRP ETF’s worden deze maand goedgekeurd volgens onze Ripple ETF kalender. Dit maakt oktober tot een cruciale maand voor de Ripple koers. Daarnaast benadrukt crypto expert Amelie dat XRP holders zich moeten voorbereiden op een wilde periode. Institutionele interesse via ETF goedkeuringen kan namelijk de XRP koers aanzienlijk beïnvloeden.

Meerdere XRP ETF aanvragen in de pijplijn

Verschillende institutionele partijen hebben spot XRP ETF aanvragen ingediend welke deze maand potentieel worden goedgekeurd volgens onze XRP ETF kalender. Deze ontwikkeling volgt op het succes van Bitcoin en Ethereum ETF’s. Die trokken in 2024 en begin 2025 miljarden dollars aan kapitaal aan. Bovendien groeit de verwachting dat oktober beslissend wordt voor meerdere goedkeuringen.

Het exacte aantal van zeven nieuwe XRP ETF’s is nog niet officieel bevestigd. Desondanks wijzen marktindicatoren op substantiële institutionele interesse. Verschillende vermogensbeheerders lobbyen volgens bronnen actief voor XRP ETF producten. Daarom suggereert de timing dat oktober inderdaad een keerpunt kan vormen voor XRP adoptie.

Crypto expert voorspelt enorme XRP bull run periode

Crypto expert Amelie deelt een prominente reminder over naderende spot XRP ETF’s. Haar tweet benadrukt het concept van “UPTOBER”. Dit verwijst naar historisch sterke crypto prestaties in oktober. Tegelijkertijd komen daar de verwachte katalysatoren specifiek voor XRP bij.

De timing van potentiële XRP ETF goedkeuringen valt samen met positieve technische signalen. Daarnaast creëert de combinatie van institutionele producten en seizoensgebonden momentum een unieke setup.

Vergelijking met Bitcoin en Ethereum ETF launches

Bitcoin ETF’s trokken sinds hun lancering meer dan $30 miljard aan kapitaal aan. Ook Ethereum ETF’s zagen substantiële instroom. Deze precedenten geven inzicht in wat XRP kan verwachten bij goedkeuring. Echter, analisten wijzen erop dat XRP een andere positie inneemt. Dit komt door zijn focus op betalingsinfrastructuur en bankpartnerships.

De Ripple koers zou volgens conservatieve schattingen 20-30% kunnen stijgen. Dit geldt bij de eerste ETF goedkeuring. Optimistischere scenario’s voorspellen echter grotere sprongen. Dit geldt vooral als meerdere ETF’s simultaan groen licht krijgen. Daarnaast zou de toegankelijkheid via traditionele brokers een nieuwe groep investeerders naar XRP kunnen trekken.

XRP ETF impact op Ripple adoptie en prijsdoelen

Oktober wordt cruciaal omdat Ripple ETF goedkeuringen de legitimiteit van XRP verder versterken. Institutionele investeerders die eerder terughoudend waren krijgen nu een gereguleerd product. Dit opent de deur voor pensioenfondsen en vermogensbeheerders om XRP in portfolio’s op te nemen.

Realistische prijsdoelen bij XRP ETF goedkeuringen variëren volgens analisten. Sommigen zien de Ripple koers stijgen naar $3,50-$4,00 op korte termijn. Anderen noemen langetermijntargets van $8-$10 bij succesvolle XRP ETF adoptie. Niettemin blijven deze voorspellingen afhankelijk van bredere marktomstandigheden. Ook het tempo van institutionele instroom speelt een rol.

Efficiënt crypto portfolio beheer tijdens bull run

Met de verwachte volatiliteit rond XRP ETF nieuws wordt efficiënt portfolio beheer steeds belangrijker. Best Wallet biedt een oplossing die gebruikers helpt hun crypto holdings overzichtelijk te beheren. De wallet ondersteunt duizenden tokens. Daarnaast maakt het mogelijk om snel te reageren op marktontwikkelingen. Je hoeft assets niet tussen verschillende platforms te verplaatsen. Dit is cruciaal tijdens periodes van hoge volatiliteit zoals oktober 2025.

