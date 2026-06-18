Changpeng Zhao, beter bekend als CZ, deelde opvallende woorden over Hyperliquid. De oprichter van Binance prees het platform openlijk. Tegelijk steeg de koers van HYPE naar een nieuwe recordhoogte. In dit crypto nieuws leggen we uit wat er speelt en of de munt potentie heeft.

CZ ziet in HYPE een opkomende crypto die Binance niet kan kopiëren

CZ sprak in een podcast over Hyperliquid. Hij noemde de uitvinding “geweldig”. Volgens hem pakt Hyperliquid een hoek van de markt waar Binance niet kan meedoen. De reden? Hyperliquid vraagt geen identiteitscontrole van gebruikers en noemt zichzelf decentraal. Een grote beurs als Binance moet zich aan strenge regels houden en kan dat niet zomaar nadoen.

Daardoor groeit HYPE uit tot een opkomende crypto die veel aandacht trekt. Toch was CZ ook kritisch: “Ik zou nooit doen wat zij doen, gezien mijn ervaring. Ik neem aan dat ze goede advocaten hebben.”

CZ on Hyperliquid: “I think the Hyperliquid invention is actually awesome. They occupy a niche that Binance.. cannot compete. They don’t have KYC. They claim they’re decentralized… I would never do what they do, given what I’ve experienced… I assume they have good lawyers.” pic.twitter.com/FOXuzaRodc — Alex Thorn (@intangiblecoins) June 16, 2026

Koers van HYPE bereikt record: crypto met potentie of niet?

De koers van HYPE steeg de afgelopen dagen hard en zette een nieuwe recordhoogte rond de 77 dollar. Daarna zakte de prijs iets terug naar ongeveer 73 dollar. In korte tijd kwam er miljarden aan marktwaarde bij. Op de grootste crypto exchanges is de munt nu flink in trek. Maar wat zit er achter deze sprong?

Terugkoopprogramma: Hyperliquid gebruikt 90% van de inkomsten om HYPE terug te kopen van de markt. Dat zorgt voor constante vraag.

Hyperliquid gebruikt 90% van de inkomsten om HYPE terug te kopen van de markt. Dat zorgt voor constante vraag. ETF instroom: nieuwe spot ETF’s trokken in hun eerste maand bijna 172 miljoen dollar aan.

nieuwe spot ETF’s trokken in hun eerste maand bijna 172 miljoen dollar aan. SpaceX futures: handel in SpaceX contracten werd plots de grootste markt op het platform, goed voor 1,4 miljard dollar op één dag.

handel in SpaceX contracten werd plots de grootste markt op het platform, goed voor 1,4 miljard dollar op één dag. Short squeeze: ongeveer 11 miljoen dollar aan weddenschappen tegen de koers ging verloren.

Hyperliquid is having its own Bull market. $HYPE has just hit a new all time high of $76, adding $6 BILLION in market cap since the June 10 reversal $11 Million in shorts have been liquidated in the past 24 hours This came after a wallet linked to Arthur Hayes reportedly… pic.twitter.com/x1dkYFGzjz — Ash Crypto (@AshCrypto) June 16, 2026

Wat is Hyperliquid precies?

Hyperliquid is een gedecentraliseerde beurs. Je kunt er handelen in perpetuals: een soort contracten waarmee je op de prijs van een munt wedt zonder die munt zelf te bezitten. Het platform draait op een eigen blockchain. HYPE is de munt van dat netwerk en wordt gebruikt om kosten te betalen en mee te beslissen over het project. Meer info staat op de website van Hyperliquid.

Koersdoel en de keerzijde van deze nieuwe crypto

Analisten zijn voorlopig positief. Op korte termijn noemen ze koersdoelen tussen 83 en 98 dollar. Eén optimistisch scenario gaat zelfs richting 300 dollar, maar dan moet Hyperliquid uitgroeien tot een van de grootste beurzen ter wereld. Dat kan jaren duren. Voor sommige beleggers hoort HYPE nu bij de beste altcoins van het moment.

“HYPE laat zien hoe sterk de vraag naar slimme handelsplatformen is”, zegt een analist van het Coinspeaker team. “Maar een koers die zo snel stijgt, kan ook net zo snel weer dalen.”

Toch is er een keerzijde. Binnenkort komt een grote hoeveelheid nieuwe HYPE munten vrij, ongeveer een kwart van het totaal. Dat kan voor verkoopdruk zorgen. Ook waarschuwde CZ zelf voor het gebrek aan controle en regels. Wie instapt in deze nieuwe crypto moet dus rekening houden met flinke schommelingen.

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Houd er wel rekening mee dat crypto altijd risico met zich meebrengt. Doe je eigen onderzoek en investeer nooit meer dan je kunt missen.

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