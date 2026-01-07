Sinds de lancering in november 2025 hebben de XRP ETF’s samen $1,23 miljard aan instroom aangetrokken, zonder ook maar één dag met uitstroom. Dit blijkt uit recente data. De aanhoudende instroom wijst op een stabiele vraag vanuit institutionele partijen. In de afgelopen week steeg de XRP prijs met bijna 22%, wat samenvalt met deze kapitaalinstroom. Kan de XRP koers hierdoor verder richting hogere prijsniveaus bewegen?

XRP koers krijgt steun van een aanhoudende ETF vraag

De XRP koers profiteert direct van een ETF instroom. Op één handelsdag stroomde er zelfs $46 miljoen nieuw kapitaal binnen, de hoogste single-day inflow sinds de start.

Opvallend is dat deze instroom plaatsvindt terwijl andere crypto­fondsen in dezelfde periode juist te maken hadden met een schommelende in- en uitstroom. Bij de XRP ETF’s bleef de kapitaalstroom daarentegen constant positief, wat het spanningsveld rond de XRP koers vergroot.

Tegelijkertijd piekte het handelsvolume rond de $64 miljoen, wat duidt op een verhoogde activiteit onder de grotere marktpartijen. Volgens meerdere crypto-analisten zorgt deze combinatie van instroom en volume voor een extra koopdruk.

Zij wijzen erop dat de ETF’s fysieke XRP tokens moeten kopen om de nieuwe instroom te dekken. Dit verlaagt het beschikbare aanbod op de markt en ondersteunt de XRP rally.

Een technische analyse van de XRP koers toont een belangrijk patroon

In de technische analyse van de XRP koers valt een symmetrisch triangle pattern op. Dit patroon ontstaat wanneer de hogere bodems en lagere toppen elkaar naderen. Het wijst vaak op een sterke koersbeweging zodra de prijs uitbreekt.

Aan de bovenkant noemen crypto-analisten $2,68 als een duidelijke weerstand. Een slot boven dit prijsniveau opent volgens hen ruimte richting een volgende prijstarget rond $3,40.

$XRP looks ready for price discovery pic.twitter.com/yG01dqsSV5 — K A L E O (@CryptoKaleo) January 6, 2026

Onze analyse: wij verwachten een iets voorzichtiger koerspad dan deze analisten, vanwege de sterke XRP ETF instroom maar ook de zichtbare weerstand rond $2,68.

Het Ripple nieuws en de institutionele interesse blijven samenkomen

Het huidige Ripple nieuws draait niet alleen om prijsactie, maar vooral om structuur. De XRP ETF’s trekken langdurig kapitaal aan, terwijl de technische patronen zich samenknijpen. Dit maakt de komende fase absoluut interessant voor de XRP koers, zonder dat er van een extreme volatiliteit sprake is.

Daarnaast laat data zien dat grotere marktpartijen via gereguleerde producten XRP tokens blijven kopen, in plaats van via de spotbeurzen. Dit verschuift het profiel van de XRP holders richting instellingen met een langere tijdshorizon.

🚨CoinShare published their 2025 fund flow wrap up!! $XRP was the 3rd most bought crypto via ETF, ETPs, other vehicles investment vehicles! Now considering an XRP US ETF just went live in the last couple months of 2025 with the US market being 90% + of volume! This Is Impresive pic.twitter.com/nLCKJqfdZe — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) January 5, 2026

PepeNode speelt in op een groeiende interesse buiten XRP

