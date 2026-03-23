De XRP koers staat op 23 maart 2026 op $1,39. Dat is een daling van ruim 56% ten opzichte van de piek van $3,20 in januari 2025. Tegelijkertijd daalde de open interest in XRP futures van $2,6 miljard in juli 2025 naar ongeveer $900 miljoen tot $1 miljard begin 2026. Op sommige exchanges zakte de open interest zelfs naar $203 miljoen begin maart. Dit wijst op een brede deleveraging van de markt.

XRP crash: wat is deleveraging en waarom is het belangrijk?

Open interest is het totale aantal openstaande futurescontracten. Wanneer de koers daalt, worden handelaren met hefboom gedwongen hun posities te sluiten. Dat heet deleveraging. Dit proces versterkt de koersdaling, omdat gedwongen verkopen de prijs verder omlaag duwen.

De daling van open interest met meer dan 60% betekent dat het grootste deel van de hefboomposities inmiddels is opgeruimd. Hierdoor verdwijnt de bron van gedwongen verkopen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Ripple nieuws: XRP whales kopen bij ondanks daling

Terwijl de meeste beleggers verlies lijden, doen grote beleggers (whales) juist het tegenovergestelde. Volgens data van Santiment kochten XRP whales begin maart 2026 in 48 uur tijd 1,3 miljard XRP bij.

Ook stroomt er geld richting XRP ETF’s. De gecumuleerde instroom bedraagt inmiddels $1,44 miljard. Op 17 maart 2026 classificeerden de SEC en CFTC XRP officieel als digitaal grondstof. Dat geeft institutionele beleggers meer zekerheid om in te stappen.

I don’t think people understand just how insane this is. The SEC and CFTC just released joint guidance and explicitly listed examples of digital commodities. BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, AVAX, LINK, HBAR, LTC, DOT, XLM, DOGE, SHIB, BCH, XTZ, APT For the first time, there’s a clear… pic.twitter.com/zn0VY2mRUd — Mark (@markchadwickx) March 18, 2026

ChatGPT voorspelt Ripple koers bodem rond $1,00

AI model ChatGPT verwacht dat de XRP koers een bodem bereikt tussen eind maart en april 2026. Het meest waarschijnlijke scenario plaatst die bodem rond $1,00, een belangrijk psychologisch steunniveau. Daarna voorziet het model een periode van zijwaartse beweging tussen $1,00 en $1,30 voordat een geleidelijk herstel richting $1,60 tot $1,80 kan volgen.

Voor eind 2026 noemt ChatGPT $2,15 als meest waarschijnlijk koersdoel, met een kans van 50%. Het positieve scenario komt uit op $3,35 (25% kans), mits het marktsentiment herstelt, ETF instroom aantrekt en de Fed het rentebeleid versoepelt. Het negatieve scenario wijst op $0,95, bijvoorbeeld bij een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.

Belangrijk: AI voorspellingen zijn geen beleggingsadvies. De modellen werken op basis van historische patronen en kunnen onverwachte gebeurtenissen niet voorspellen.

Disclaimer: dit artikel is geen beleggingsadvies. Doe altijd zelf onderzoek voordat je investeert.