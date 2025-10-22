De XRP koers bevindt zich op een cruciaal keerpunt. Technische analyses tonen tegenstrijdige signalen. Sommige experts zien potentieel voor nieuwe hoogtes, terwijl anderen waarschuwen voor verdere dalingen. November wordt mogelijk beslissend voor de Ripple koers verwachting.

Bullish signalen wijzen op mogelijk herstel

De dagelijkse candles van XRP en XRPBTC sloten recent bullish. Dit gebeurde ondanks stijgende Bitcoin dominantie. Crypto experts verwachten dat zwakte in Bitcoin dominantie een impulsieve opwaartse beweging kan triggeren.

De technische outlook wijst op $2,75 als eerste weerstandsniveau. Een gezonde doorbraak boven dit niveau zou een snelle rally kunnen veroorzaken. Echter leidt afwijzing waarschijnlijk tot zijwaartse beweging. Daarom blijft alles afhankelijk van Bitcoin sentiment en algemene marktstemming.

Voor intraday traders ligt de focus op $2,55. Dit niveau moet doorbroken worden voor long posities. Een korte termijn pullback gevolgd door bullish reversal kan XRP richting $2,77 stuwen. Bovendien blijft $2,30 een kritische ondergrens. Daaronder wordt het bearish territorium.

XRP investeerders opgepast

We hebben voor vandaag ook een voorzichtiger beeld. De onderstaande trendlijnen tonen dat XRP onder cruciale support van $2,71 brak. Dit niveau fungeert nu als belangrijke weerstand, wat gebroken moet worden voor een kans richting ATH in november.

Desondanks biedt de Stoch RSI goed nieuws. Deze indicator herstelde van 0 naar ongeveer 63. Dit bevestigt een herstel vanaf oversold niveaus. Toch willen we waarschuwen dat het terugwinnen van $2,50 tot $2,59 essentieel is. Dit zou de neerwaartse trendlijn kunnen breken, en een bull run richting ATH kunnen realiseren.

Totdat XRP de oude $2,71 support terugverovert, blijft macro risico hoog. Daarom adviseren we voor nu een conservatieve DCA strategie voor lange termijn Ripple beleggers.

XRP verwachting voor november verdeeld

De markt toont dus twee scenario’s. Het bullish scenario ziet de XRP koers richting $2,75 bewegen, met mogelijk $3,45 als volgende target. Een doorbraak boven $3,45 kan zelfs leiden tot een rally naar $4,60 tot $4,70.

Het bearish scenario focust op het vasthouden van huidige support levels. Een breuk onder $2,30 zou verdere dalingen kunnen veroorzaken. Mogelijk zelfs richting de psychologische grens van $1.

Altcoins volgen vaak Bitcoin patronen. Daarom blijft BTC sentiment cruciaal voor de XRP koers. Tijdens een bredere bull run kunnen altcoins extra hard stijgen. Echter versterken correcties ook vaak voor deze tokens.

Belangrijke XRP koers niveaus

Belangrijke levels om te monitoren:

Weerstand: $2,55 – $2,59 en $2,71

Support: $2,42 en $2,30

Bullish target: $2,75 – $3,45

Extreme upside: $4,60 – $4,70

Bonus: Bitcoin dominantie een leidende indicator voor altcoin prestaties. Let goed op de Bitcoin dominance koers de komende tijd. Zodra deze gebroken wordt, is altseason officieel begonnen. Dit in samenhang met het doorbreken van $2.71 op de Ripple koers, kan een enorme sprong richting ATH doen realiseren.

Best Wallet voor portfolio tracking

Best Wallet biedt uitgebreide mogelijkheden voor crypto portfolio beheer. De applicatie ondersteunt meerdere blockchains en tokens. Gebruikers kunnen eenvoudig hun XRP holdings tracken naast andere assets. Daarnaast biedt het platform real-time koersupdates en portfolio analyse tools.

Best Wallet token presale toegang