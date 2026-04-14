Zes maanden verlies: wat gaat Ripple doen?

De XRP koers is sinds oktober 2025 elke maand gedaald. Dat is de langste negatieve reeks in meer dan tien jaar. Het begon met de historische liquidatie op 10 oktober, toen meer dan $19 miljard aan posities werd weggevaagd en XRP van boven $2,80 naar onder $2,00 zakte. De oorlog in Iran die eind februari uitbrak, maakte elk herstel onmogelijk.

XRP sloot maart af rond $1,33 en handelt vandaag rond $1,37. Dat is meer dan 60% onder de all time high van $3,65 uit juli 2025. Ongeveer 60% van het circulerende aanbod wordt op verlies aangehouden. Bij elke stijging richting de gemiddelde kostprijs van $1,44 verkopen houders om hun positie terug te krijgen, wat de daling telkens verlengde.

Toch verschuiven de omstandigheden. De bredere markt herstelt, whale accumulatie staat op een tienmaandshoogtepunt en de CLARITY Act nadert een cruciale stemming. XRP hoeft alleen boven $1,33 te sluiten om de reeks te breken.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

CLARITY Act: de sleutel voor een XRP rally in april

De Senaat is vandaag terug van paasreces en de Banking Committee richt zich op een CLARITY Act markup in de laatste twee weken van april. De wet moet de commissie voor mei passeren, anders schuiven midterm verkiezingen het dossier naar 2027.

De SEC heeft het voorwerk al gedaan. De token taxonomie van 17 maart classificeerde XRP en vijftien andere assets als digitale commodities. SEC voorzitter Atkins, CFTC voorzitter Selig en minister van Financiën Bessent steunen de wet publiekelijk. Het SEC roundtable op 16 april richt zich op opties marktstructuur, maar dezelfde commissarissen sturen het volledige crypto beleid aan.

Wat de CLARITY Act concreet betekent voor XRP:

Permanente classificatie als commodity onder federale wet

Vrijgave van miljarden aan nieuwe ETF instroom

Duidelijkheid voor institutionele partijen die nu aan de zijlijn staan

JPMorgan schat dat een spot XRP ETF tegen december 2026 $15 miljard aan assets kan aantrekken. Zeven spot XRP ETF's beheren nu samen bijna $1 miljard, en XRP trok vorige week $119,6 miljoen aan netto ETP instroom. Dat is meer dan de helft van alle crypto producten samen, en maakt XRP de enige grote crypto met consistent positieve instroom.

Whales kopen door ondanks XRP koers daling

On chain data van CryptoQuant toont een opmerkelijk patroon. Terwijl de XRP koers daalde, kochten grote wallets agressief bij. Adressen met 10 miljoen tot 1 miljard XRP verzamelden sinds oktober 2025 meer dan 4 miljard tokens. Ze controleren nu circa 32% van het circulerend aanbod, een record. Gemiddeld voegen deze wallets 11 miljoen XRP per dag toe. Tegelijkertijd werd 442 miljoen XRP van exchanges gehaald, wat het beschikbare aanbod op handelsplatformen verkleint.

Goldman Sachs houdt 83 miljoen XRP aan. Dat soort institutionele posities wijst op vertrouwen in de langere termijn, ongeacht de korte termijn koersdruk.

“Whale accumulatie tijdens prijszwakte is historisch gezien een voorbode van scherpe opwaartse bewegingen zodra de retailvraag terugkeert,” aldus ons redactieteam.

RLUSD groei: Ripple nieuws met twee kanten

Naast de koersontwikkeling is RLUSD een belangrijk onderdeel van het Ripple nieuws. De stablecoin bereikte een marktkapitalisatie van $1,56 miljard, een groei van meer dan 1.000% in een jaar. In de afgelopen 30 dagen verwerkte RLUSD 515.000 transacties met een volume van $3,5 miljard. De lancering in Japan via SBI Holdings en de integratie bij Deutsche Bank versterken het ecosysteem.

De keerzijde: hoe meer RLUSD wordt gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen, hoe minder XRP als brugvaluta nodig is. Dat is een risico voor de XRP koers verwachting op lange termijn. Tegelijkertijd vergroot een groeiend Ripple ecosysteem de totale adoptie, wat via ETF’s en speculatieve vraag alsnog positief kan uitpakken voor de koers.

Wordt april het keerpunt voor de XRP koers?

De technische indicatoren zijn gemengd maar verbeteren. De RSI staat op 38–42 (neutraal tot licht oversold), de MACD histogram krimpt en de koers handelt net boven de 50 daags voortschrijdend gemiddelde. Support ligt op $1,30, weerstand rond $1,45.

Bij positief verloop richting eind april, met een CLARITY Act markup en aanhoudend staakt het vuren, mikt de crypto verwachting op $1,45–$1,60. Haalt XRP een maandsluiting boven $1,33, dan breekt de reeks voor het eerst sinds september 2025. Historisch volgde op de vergelijkbare zesmaandse daling in 2014 een herstel van 900%.

Het risico blijft de geopolitiek. Vredesgesprekken met Iran liepen vast op 12 april in Islamabad. Als het conflict escaleert en de CLARITY Act na mei wordt uitgesteld, kan XRP terugvallen naar $1,10–$1,15.