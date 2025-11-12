De spanning rond Ripple bereikt een hoogtepunt nu op 13 november de eerste XRP-ETF mogelijk van start gaat. Na jaren van vertraging, rechtszaken en nieuwe indieningen lijkt deze lancering een keerpunt te worden voor zowel investeerders als de XRP koers. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

Waarom 13 november dé dag kan worden voor Ripple investeerders

Na talloze vertragingen in de afgelopen jaren, rechtszaken, regelgevende veranderingen en recente updates in de indieningsprocedure, wordt verwacht dat het eerste ETF dat volledig uit XRP-tokens bestaat op 13 november in de Verenigde Staten zal debuteren.

Het vooruitzicht van een lancering op korte termijn kreeg meer geloofwaardigheid nadat Canary Capital zijn Form 8-A had ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Deze indiening maakt het mogelijk dat de aandelen van het fonds worden genoteerd en verhandeld op een geregistreerde effectenbeurs.

Volgens Eric Balchunas, senior ETF-analist bij Bloomberg, zou het fonds op basis van de recente reeks indieningen mogelijk al deze week live kunnen gaan, mogelijk zelfs vóór donderdag, als de definitieve goedkeuringen tijdig worden afgerond.

Canary filed 8A for XRP ETF last night, which points to launch tomorrow or Thursday (today is holiday). Thursday was the day we thought they'd be on track for but when they did the 8A for HBAR they launched the next day. Not done deal but all boxes being checked. Stay tuned.. pic.twitter.com/gVt9c3psmu — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 11, 2025

Wat de verwachtingen verder aanwakkert, is dat Canary Capital onlangs een ‘delaying amendment’ heeft ingetrokken uit zijn S-1-registratieverklaring. Hierdoor kan de aanvraag automatisch in werking treden zonder verdere administratieve vertraging. Deze procedurele stap wijst erop dat het bedrijf de laatste voorbereidingen treft om het product naar de markt te brengen.

Achtergrond bij het indieningsproces

Canary diende zijn aanvraag voor een spot XRP ETF voor het eerst in oktober 2024 in, waarmee het een van de eerste uitgevers was die een gereguleerd beleggingsproduct wilde creëren dat wordt gedekt door XRP. De aanvraag werd ingediend via de Cboe BZX Exchange, die inmiddels formeel is erkend door de SEC.

Het proces kende echter meerdere vertragingen vanuit de toezichthouder. Deze recente ontwikkelingen komen op een moment dat de cryptosector weer nieuw optimisme ervaart rond exchange-traded funds (ETF’s) die gekoppeld zijn aan digitale activa.

Terwijl Bitcoin en Ethereum al de weg hebben geëffend met hun spot-ETF-producten, zou de komst van een XRP-ETF opnieuw een belangrijke mijlpaal betekenen voor de sector. Laten we het technische plaatje beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de Ripple koers.

XRP nadert cruciaal uitbraakpunt

Op de 4-uursgrafiek beweegt XRP binnen een symmetrische driehoek die sinds begin oktober steeds nauwer is geworden. De munt ondervindt weerstand bij de 200-EMA ($2,49), die deze maand elke grote opleving heeft afgeremd. Een doorbraak en sluiting boven dit niveau zou waarschijnlijk nieuwe kopers aantrekken.

De 20-, 50- en 100-Exponential Moving Averages (EMA’s) liggen momenteel tussen $2,38 en $2,41, wat een sterke support vormt. Zolang deze basis standhoudt, blijft het sentiment neutraal tot licht positief, mits de koers niet onder de oplopende trendlijn rond $2,28 sluit.

De RSI schommelt rond de 59, wat wijst op een licht positieve trend zonder tekenen van oververhitting. Als kopers de controle behouden, kan een doorbraak boven de bovenste grens van de driehoek leiden tot een test van de zone tussen $2,60 en $2,70.

Wat gaat Ripple doen?

XRP nadert zowel technisch als fundamenteel een beslissend punt.

Bullish scenario: een uitbraak boven $2,50, ondersteund door sterk handelsvolume, positieve netflows én het vooruitzicht van de XRP-ETF-lancering op 13 november, kan de deur openen naar $2,70 en later $3,00. Als de ETF daadwerkelijk van start gaat, kan dat extra institutionele vraag creëren en het hernieuwde optimisme rond Ripple’s uitbreiding in de traditionele financiële sector verder versterken.

Bearish scenario: als de koers er niet in slaagt support te behouden tussen $2,28 en $2,30, vervalt de oplopende trendlijn en dreigt een correctie richting $2,10 of zelfs $1,95. In dat geval zou zelfs de ETF-lancering op 13 november weinig directe support kunnen bieden, vooral als de markt het nieuws al heeft ingeprijsd of winstnemingen toenemen.

