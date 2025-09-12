Nu de XRP koers stabiliteit heeft gevonden boven de $3 kijken veel investeerders verder naar boven. Nieuwe partnerschappen en ontwikkelingen lijken ervoor te zorgen dat de institutionele Ripple adoptie toeneemt. Zal dit ook positieve gevolgen hebben voor de Ripple koers?

Institutionele Ripple adoptie neemt toe

Ripple Labs zet al langere tijd in op samenwerkingen met grote institutionele partijen om de Ripple adoptie te vergroten. Op deze manier wil de tokenuitgever niet alleen de XRP koers bullish maken, maar deze bedrijven tevens helpen om van de vele voordelen die crypto biedt gebruik te maken. Zo richt de Ripple blockchain zich specifiek op internationale betalingen, en kan het op de lange termijn een vervanger voor SWIFT worden.

Het was dan ook met gepaste trots dat Ripple Labs deze week kon aankondigen dat het een partnerschap had gesloten met de gigantische Spaanse bank BBVA. Deze financiële reus, die ook actief is in Zuid-Amerika, zal van Ripple custody gebruik maken bij de ontwikkelingen van haar cryptodiensten.

Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 We're expanding our partnership with @BBVA, bringing our institutional-grade digital asset custody technology to Spain: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets, with Ripple providing a secure and… — Ripple (@Ripple) September 9, 2025

Andere banken die als partner aangesloten zijn bij Ripple Labs zijn onder meer DZ Bank en Credit Agricole. Ook in de Arabische wereld en Azië (met name Japan en Korea) heeft Ripple Labs de nodige grote samenwerkingen.

De Ripple adoptie betekent ook een toenemende interesse van grote investeerders. Ook uit cijfers van CoinShare blijkt dat in de eerste week van deze maand Ripple een inflow zag van $14,7 miljoen. Hiermee was het na Solana de best presterende altcoin.

Wat gaat Ripple doen?

De Ripple koers profiteert vrijwel direct van de bekendmaking van nieuwe partnerschappen. In de afgelopen week steeg de koers met bijna 10%. Belangrijk is met name het feit dat de $3,00 resistance nu een support geworden is. Traders verwachten echter dat een verdere groei zeker mogelijk is.

Het is niet helemaal duidelijk wat de XRP koers op korte termijn zal gaan doen. Bulls zetten in op $3,56, wat tijdens de rally van afgelopen juli het hoogste punt bleek; vanaf hier moet een stijging naar de ATH ($3,84) ingezet kunnen worden. Deze All-Time High staat al meer dan 8 jaar in de boeken, en is voor crypto begrippen dus stokoud.

Weet de token de $3 op de korte termijn niet vast te houden, dan is er geen duidelijke support. Een bottom is nog niet getest, maar ligt naar alle waarschijnlijkheid rond de $2,70. Dit was in ieder geval de laagste waarde voor de grote stijging van deze week.

Op de lange termijn zorgen de vele partnerschappen van Ripple Labs voor een zeer sterke adoptie, waardoor een forse groei zeker mogelijk lijkt. Crypto experts twijfelen er nauwelijks over dat de XRP koers $5 kan halen.

Nu investeren in Ripple koers?

Traders die graag in de grootste altcoins stappen zullen momenteel zeker een XRP investering overwegen. De token is met een $181 miljard marktkapitalisatie behoorlijk stabiel, en lijkt bovendien klaar te staan voor een fraaie stijging. Daarmee is er sprake van een aantrekkelijk risk-reward scenario.

De XRP koers is daarmee momenteel met name interessant voor institutionele investeerders, die dankzij forse investeringen grote bedragen kunnen verzilveren. Kleinere investeerders zullen echter niet rijk worden door in de Ripple koers te stappen; de token zal geen x100 rendementen leveren.

