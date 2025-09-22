Hoewel de cryptomarkt vandaag crasht en Ripple (XRP) meegetrokken wordt, blijven de verwachtingen voor de altcoin overheersend optimistisch. Drie belangrijke factoren signaleren namelijk een bullish vooruitzicht. Zo gaat Ripple nieuwe partnerschappen met banken aan, werd de eerste spot XRP ETF goedgekeurd en loopt er een aanvraag van Ripple voor een Amerikaanse banklicentie. Wat gaat Ripple doen? Kan Ripple 10 dollar waard worden?

Ripple nieuws: spot XRP ETF goedkeuring

Deze maand werd de eerste spot XRP ETF goedgekeurd van Rex-Osprey. De kans dat andere ETF’s ook goedgekeurd zullen worden, is daarmee flink toegenomen. De deadline voor de meeste aanvragen ligt in oktober. Op dit moment kunnen de klanten van Rex-Osprey al in XRP investeren zonder dat ze zelf XRP hoeven aan te schaffen. De ETF wordt zelf 1 op 1 gedekt door de crypto, waardoor investeringen in deze ETF’s indirect impact hebben op de XRP koers.

Voor Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) zijn er al verschillende spot ETF’s op de markt en dat laat de potentie voor XRP zien. In totaal zit er al $152 miljard in Amerikaanse spot BTC ETF’s en $29 miljard in ETH ETF’s. XRP gaat deze hoogtes waarschijnlijk niet halen het komende jaar, maar een instroom van bijvoorbeeld $1 miljard maakt voor deze kleinere altcoin al een enorm verschil.

Optimisme over XRP koers door banklicentie, partnerschappen en SWIFT aandeel

In juli diende Ripple een aanvraag in voor een nationale banklicentie in Amerika. Met een dergelijke bankcharter kan het cryptobedrijf straks financiële producten gaan aanbieden en zelf tegoeden van klanten beheren. Op dit moment is Ripple nog afhankelijk van externe partijen, maar met een licentie zal Ripple de touwtjes meer zelf in handen kunnen houden. Daarnaast worden de transacties zo ook sneller en goedkoper.

Een interessante bijkomstigheid van een banklicentie is dat de institutionele acceptatie van Ripple een grote boost zal krijgen. Het versterkt namelijk het vertrouwen in, en de geloofwaardigheid van, Ripple. Op dit moment is de aanvraag in behandeling bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Naar verwachting zal de OCC eind oktober een besluit nemen.

Daarnaast concentreert Ripple zich de laatste tijd ook flink op het aangaan van nieuwe partnerschappen. Zo werkt het cryptobedrijf sinds kort onder andere samen met DBS, Franklin Templeton, Thunes en BBVA. Met de samenwerkingen kan Ripple bijvoorbeeld focussen op het tokeniseren van money market funds en het verbreiden van de wereldwijde bereikbaarheid van Ripple’s solutions. Hiermee wordt bijvoorbeeld ook de RLUSD stablecoin interessanter voor institutionele investeerders.

Vanwege Ripple’s focus op snelle en goedkope cross-border betalingen, wordt XRP steeds vaker gezien als concurrent van SWIFT. Volgens de CEO van Ripple, Brad Garlinghouse, zal XRP in 2030 zo’n 14% van alle transacties van SWIFT overnemen. Momenteel verwerkt SWIFT jaarlijks ongeveer $150 biljoen aan betalingen en 14% hiervan is $21 biljoen. Met een dergelijk aandeel op de markt, zal de XRP koers flink toenemen.

Ripple koers – Wat gaat Ripple doen?

Met de cryptocrash van vandaag handelt Ripple momenteel op $2,8463. De winst van de afgelopen maanden houdt echter stand. XRP handelt momenteel 29% hoger dan 90 dagen geleden. Over het algemeen zitten de altcoins echter in een lift en de verwachting is dan ook dat XRP weer herstelt van de klap van vandaag als de cryptomarkt eenmaal bekomen is van de schrik.

Ook als Ripple de komende weken nog blijft dalen, is dat niet direct reden voor paniek. Oktober zal immers voor een enorme XRP rally gaan zorgen als de rest van de spot XRP ETF’s goedkeuring krijgen en ook de banklicentie groen licht krijgt.

Belangrijke supportniveaus zitten tot dan op $2,7234 en $2,45. Ondanks het optimisme van alle ontwikkelingen rondom Ripple, is het cruciaal dat de XRP koers hierboven blijft. Een doorbraak door de $2,45 zal namelijk wel degelijk schade aanrichten met een val richting $2,07.

Bij positief nieuws omtrent de licentie en de ETF’s vliegt de XRP koers opwaarts. Op dat moment wordt de weerstand van $3,12 waarschijnlijk doorbroken. De weerstandsniveaus daarna zitten op $3,37 en $3,67.

Met de instroom vanuit institutionele hoek, is de verwachting op de langere termijn echter veel meer bullish. Als de reactie van XRP op de ETF’s in verhouding staat met de reactie van Ethereum, dan zal XRP met gemak binnen een jaar richting de $10 gaan.

