De Ripple CEO maakte onlangs duidelijk dat het een US Banking Charter wil verkrijgen om zijn eigen bank te starten. Wat betekent deze nieuwe stap van Ripple voor de toekomst van de XRP koers?

Ripple nieuws: Ripple vraagt Banking Charter aan

In een interview met CNBC maakte de CEO van Ripple, Brad Garlinghouse, bekend dat Ripple bezig is om een Office of the Comptroller of the Currency (OCC) licentie te verkrijgen. Deze zogenaamde Banking Charter moet Ripple de mogelijkheid geven om zijn eigen bank te starten.

Garlinghouse geeft aan dat ze niet tegen regelgeving zijn en dat Ripple het op “de juiste manier wil doen”. Om deze reden wil Ripple een Ripple National Trust Bank starten in New York, die volledig in handen is van Ripple Labs.

Dit is voor Ripple ook de manier om aan de nieuwe GENIUS wet te voldoen, waarbij stablecoin uitgevers verplicht worden om aan nieuwe regelgeving te voldoen. Op deze manier moet de RLUSD stablecoin naar voren komen als een van de best gereguleerde stablecoins ter wereld. Volgens Ripple kan dit de RLUSD een concurrentievoordeel opleveren.

Op het moment dat deze stablecoin door de overheid erkend wordt als legitieme vorm van investering, kan het mogelijk makkelijker institutioneel kapitaal aantrekken en hierdoor mooie winsten realiseren. Het lijkt een belangrijke stap te zijn die Ripple als geheel nog legitiemer kan maken. Daarnaast is Ripple ook de samenwerking met de VS en VK regering aangegaan om zijn legitimiteit verder te verbeteren.

Wat gaat Ripple doen in reactie op deze ontwikkelingen?

Mocht Ripple erin slagen om deze banking charter te verkrijgen, dan lijkt ook de XRP koers mooie winsten door te kunnen maken. Op dit moment zijn er echter nog vragen over de kans van slagen van deze licentie. Deze licenties worden namelijk niet gemakkelijk uitgegeven door de OCC. En een bedrijf als Ripple zal het daarom niet makkelijk hebben om deze licentie te verkrijgen. Toch is het een belangrijke bevestiging dat Ripple bezig is om XRP en het Ripple platform mainstream te maken, terwijl ze tegelijkertijd willen voldoen aan alle Amerikaanse regelgeving.

Dit Ripple nieuws is uiteraard optimistisch voor de XRP koers, een koers die het recent moeilijk heeft gehad nadat het al meer dan 8,4% gedaald is in een week tijd. Nu Ripple de concurrentie aangaat met SWIFT en andere banken, lijken er echter aanzienlijke mogelijkheden te liggen voor XRP om een grote hoeveelheid gebruikers aan te trekken, helemaal op het moment dat de institutionele adoptie vergroot wordt. Dit zou de XRP koers al snel naar nieuwe recordhoogtes kunnen helpen in de buurt van de $4.

Op de korte termijn zijn investeerders echter op zoek naar een stijging richting de $3. Deze $3 lijkt nu namelijk belangrijke weerstand te vormen die verdere winsten in de weg kan staan.

Verkoopsignaal voor XRP

De bulls hebben het echter moeilijk. De technische indicatoren voor Ripple laten nu grotendeels verkoopsignalen zien. De koers is namelijk onder zijn 50-daagse, 30-daagse en 10-daagse EMA gezakt, en zowel de momentum indicator als het MACD-histogram geeft een verkoopsignaal af. Ook wijst de RSI op licht toenemende verkoopdruk.

De korte termijn van de Ripple koers lijkt daarom in het teken te kunnen staan van verdere verliezen. Bulls moeten nu een poging doen om de koers in ieder geval boven de $2,73 te houden om verdere verliezen tegen te gaan.

Nu XRP zich in een moeilijke periode bevindt, lijken investeerders dus even geduld te moeten hebben voordat er weer winsten verwacht kunnen worden. Op dat moment kan het een goed idee zijn om andere veelbelovende crypto projecten te overwegen die door hun unieke utility al grote successen hebben weten te boeken. Een voorbeeld van een dergelijk project is Best Wallet.

