MUFG, de grootste bank van Japan, heeft een interessant RWA plan bedacht: het kocht een wolkenkrabber voor ¥100 miljard ($681 miljoen), en gaat deze via fractional ownership aanbieden. Dit is een indicator van een marktverschuiving, waarbij het tokeniseren van object via bijvoorbeeld Ripple steeds belangrijker wordt. Wat betekent dit voor XRP en de crypto koers in het algemeen?

Terwijl in Europa vooral obligaties worden omgezet in RWA’s (Real World Assets), doet men dit in Japan met name met onroerend goed. Hiermee is het immers mogelijk om het bezit van objecten, zoals bungalows, appartementencomplexen en zelfs wolkenkrabbers te delen, zonder tussenkomst van allerlei makelaars en notarissen.

Dit is een opkomende crypto business in het land van de rijzende zon: sinds 2021 zijn er 50 grote digitale vastgoeddeals getokeniseerd, met een gezamenlijke waarde van $1,04 miljard.

Deze cijfers zouden binnenkort snel kunnen gaan stijgen: de grote bank MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) heeft in Osaka een wolkenkrabber ter waarde van 100 miljard Yen ($681 miljoen dollar) gekocht en lijkt van plan te zijn het eigenaarschap via RWA’s in fracties te gaan verdelen. Dit wordt gedaan middels een private Real Estate Investment Trust (REIT). De verkoop lijkt vooral gericht op institutionele partijen (bijvoorbeeld verzekeraars).

🚨#BREAKING: Japan just tokenized a $100 billion skyscraper in Osaka on the blockchain. If that value moves through smart contracts, it settling on @Ripple.

meaning $XRP is required to provide ODL for instant settlement.

Liquidity is the new reserve in today’s financial system. https://t.co/glxHfHUUQ6 pic.twitter.com/SoL7lwVDLv

— Versan | Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) July 27, 2025