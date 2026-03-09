De XRP koers noteert op 9 maart 2026 rond de $1,35. Dat is een daling van ruim 62% ten opzichte van de piek van $3,65 in juli 2025. Dit Ripple nieuws komt op een moment dat de gehele cryptomarkt onder druk staat door geopolitieke spanningen en afnemende geld in omstroom.

Glassnode rapport: 66% van XRP supply met verlies

Uit data van analyseplatform Glassnode blijkt dat ongeveer 36,8 miljard XRP tokens met verlies worden aangehouden. Dat is zo’n 66% van het totale circulerende aanbod van ruim 61 miljard tokens. In dollar uitgedrukt gaat het om meer dan $50,8 miljard aan ongerealiseerd verlies.

🚨$50 BILLION OF XRP NOW UNDERWATER At current prices, 36.8 billion $XRP are sitting at a loss, totaling about $50.8 billion in unrealized losses for holders. pic.twitter.com/O3zLgIokDL — Coin Bureau (@coinbureau) March 8, 2026

Dit niveau doet denken aan eerdere capitulatiefases uit 2018 en 2022. De zogeheten SOPR, die meet of houders gemiddeld met winst of verlies verkopen, daalde van 1,16 in juli 2025 naar 0,96 op dit moment. Dat betekent dat de gemiddelde XRP die nu verkocht wordt onder de aankoopprijs gaat. Veel beleggers vragen zich af: waarom stijgt Ripple niet?

XRP whales en verkoopdruk: wat gaat Ripple doen?

De verkoopdruk komt niet alleen van kleine beleggers. XRP whales houden miljarden tokens op exchanges klaar, terwijl de open interest in XRP futures met zo’n 70% is gedaald ten opzichte van eerder dit jaar. Dat wijst op weinig speculatieve interesse en beperkte koopkracht onder de huidige koers.

Technisch gezien ligt belangrijke steun rond $1,31. Zakt de koers daar doorheen, dan komen de zones rond $1,20 en uiteindelijk $1,00 in beeld. Wie overweegt te handelen kan terecht bij een betrouwbare crypto broker.

ChatGPT voorspelt de XRP bodem

Volgens de meest recente voorspelling van ChatGPT kan de XRP koers in een neutraal scenario herstellen naar $2,10 tot $2,60 tegen eind 2026. Bij verbeterende liquiditeit, bijvoorbeeld door renteverlagingen van de Federal Reserve, is een stijging naar $3,00 tot $4,20 mogelijk.

In het slechtste geval, bij aanhoudende geopolitieke spanningen en afnemende instroom in crypto ETF’s, kan de koers zakken naar $0,95 tot $1,30. ChatGPT noemt de huidige XRP crash onderdeel van een bredere marktcyclus en geen specifiek Ripple probleem. Let op: AI voorspellingen zijn geen beleggingsadvies en bieden geen garanties.

Hoe nu verder met de XRP koers?

De komende weken worden belangrijk voor XRP houders. Als de koers boven $1,31 blijft, is een opluchting richting $1,80 tot $2,00 mogelijk. Breekt die steun, dan kan een verdere XRP crash richting $1,00 volgen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

De markt bevindt zich in een fase van capitulatie waarin zwakke handen uitstappen. Historisch gezien vormden zulke periodes vaak de basis voor een herstel op langere termijn. Maar zekerheid is er niet. Wie wil instappen doet er goed aan eigen onderzoek te doen en niet meer te investeren dan hij of zij bereid is te verliezen.