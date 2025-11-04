XRP ETF nieuws zet de markt op scherp. Volgens meerdere dossiers kan de eerste grote spot ETF binnen twee weken live gaan. Dat is groot nieuws met directe impact op de koers en een mogelijke XRP rally. Kan Ripple 10 dollar worden?

Waarom een grote XRP ETF belangrijk is

Canary Capital wijzigde zijn S-1 en haalde de zogeheten delay clausule weg. Daardoor kan de registratie automatisch van kracht worden zodra de beursnotering is afgerond. Een lancering rond 13 november ligt daarmee op tafel.

🚨 XRP ETF — It's Finally Happening 😍 Canary Capital just filed an amended S-1 for the Spot $XRP ETF… and here's the shocker:

they removed the SEC's "delay clause." ⚡️ That means the $ETF could go live as soon as November 13.

Voor beleggers betekent dit een gereguleerd product dat de XRP koers volgt, zonder wallet risico’s. Institutionele partijen mogen zo via hun bestaande brokers in- en uitstappen. Dat is precies het gat dat eerder bij Bitcoin en Ethereum een blijvende instroom veroorzaakte. Hetzelfde kan voor Ripple gebeuren zodra de XRP ETF live is.

Vergelijking met Solana laat potentie van de XRP ETF zien

De Solana ETF’s haalden in week één circa $417 miljoen op. Toch zakte de koers daarna door winstnemingen. XRP heeft structureel meer spotvolume en hogere open interest dan Solana. Daarom achten desks meer dan $1 miljard aan vroege instroom haalbaar.

Dat betekent niet dat de Ripple koers recht omhoog moet, want de markt kan eerst schokken tonen. Maar zodra goedkeuringen plaatsvinden en market makers voorraad moeten inkopen, krijgt de XRP koers rugwind. Lees ook ons artikel over de Solana ETFs die sterker zijn dan de BTC en ETH ETFs.

Swell conferentie als extra katalysator

De timing helpt. Ripples Swell vindt vandaag en morgen plaats. In het verleden leverde Swell nieuwe partners, corridors en productupdates op. Nieuws over licenties, banken of de RLUSD stablecoin kan het ETF verhaal versterken. Samen met het listing venster ontstaat zo een dicht blok met positief nieuws. Dat is precies het ritme waarin headlines de XRP rally kunnen voeden.

Technisch plaatje laat zien dat $3,00 de poort is

Op de daggrafiek beweegt de XRP koers onder een cluster rond $2,60 – $2,80. De zone $3,00 is de duidelijke draaideur. Een slot daarboven maakt ruimte naar $3,60. Als het momentum doorloopt, ligt $5,00 in beeld als volgende grote weerstand. Zakt de koers terug onder $2,00, dan blijft de stijgende trend kwetsbaar en schuift het scenario.

De MACD krult omlaag. Een kruising bevestigt een groeiend verkoop tempo. Volume blijft de sleutel. Zonder volume geen doorbraak. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Buy the rumor, sell the news?

Dat risico is reëel. Bij Bitcoin en Solana zagen we vooraf stijgende koersen en op de lanceerdag winstnemingen. Hetzelfde kan gebeuren bij de XRP ETF. Het verschil is dat XRP een breed betaal narratief heeft en dat mogelijke instroom verspreid over weken kan binnenkomen. Op dag één valt dus niet alles te lezen. Blijft de stroom op peil, dan wint de trend het meestal van de eerste schok. Houd in dat geval vooral de zones $3,00, $3,60 en $5,00 in de gaten.

Wat betekent de XRP ETF voor de langere termijn?

De ETF maakt van XRP een grote asset in portefeuilles van fondsen en vermogensbeheerders. Dat vergroot liquiditeit en verlaagt spreads. Het verhaal van grensoverschrijdende betalingen krijgt zo een gereguleerde kapitaalbron.

Voor de Ripple koers is dat belangrijker dan een losse tweet of gerucht. Het is structureel en niet eenmalig. Kan dit op zichzelf de vraag “kan Ripple 10 dollar worden?” beantwoorden? Nee. Daarvoor zijn jaren van adoptie, winstgevend gebruik en meerdere cycli nodig. Maar een succesvolle ETF start is wel stap één richting hogere niveaus. De komende weken gaan we zien of XRP in de lijst komt te staan met crypto’s die gaan stijgen.

